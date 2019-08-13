Большинство потребителей уже привыкли совершать покупки с помощью заемных средств. Мебель, техника, автомобиль — все это можно приобрести через финансовые организации, получив желаемое здесь и сейчас, а оплачивая уже после. Однако многие не задумываются о своем бюджете, поэтому у них нередко возникают проблемы с платежеспособностью. Все мы знаем, что просрочка не только портит историю. Она также влечет за собой штрафные санкции, в том числе пени за каждый день опоздания. Если же вы хотите избежать таких затруднений, следует обратить внимание на услугу кредитная карта для рефинансирования в банке Тинькофф Банк.

Она отлично подходит той категории людей, которые имеют проблемы с погашением по разным причинам — увольнение с работы, изменение условий договора (например, повышение ставки), неправильное планирование или большое количество обязательств. Последний случай — наиболее распространенный среди россиян. Мы пользуемся заемными продуктами до тех пор, пока не осознаем, что на их обслуживание уходит приличная часть личного бюджета. И в такой ситуации рефинансирование станет оптимальным решением по нескольким причинам.

1. Снижение нагрузки. Вы получаете сумму, необходимую для закрытия текущих долгов, после чего будете погашать только одну заемную линию, внося платеж только раз в месяц. При этом владельцы «пластика» имеют доступ к мобильным приложениям, в которых можно установить напоминание на нужную вам дату, чтобы избежать просрочки.

2. Небольшие платежи. Оформите задолженность на максимально длительный срок, ежемесячный взнос станет меньше и облегчит вам процесс погашения. К тому же, при наличии свободных средств вы всегда можете внести их в уплату долга, уменьшив его размер.

3. Экономия на сопутствующих расходах. Различные комиссии и сборы по каждому обязательству в итоге составляют приличную сумму, поэтому выгоднее будет от них избавиться как можно скорее.

Таким образом, рефинансирование не только поможет избежать проблем с опозданием выплат, но и сэкономит ваши деньги.

Процедура предоставления

Любой гражданин РФ с положительной историей и постоянным источником дохода вправе подать заявку на получение средств. Вы составляете заявление в офисе или на официальном сайте и ожидаете ответа. Разумеется, второй способ намного удобнее — нет нужды покидать дом или рабочее место и стоять в длинных очередях. При этом рассмотрение онлайн-заявки происходит в тот же день, что значительно ускоряет принятие решения. Следует отметить, что оформить линию можно, в том числе на действующий «пластик». Точный порядок данного процесса стоит уточнять у сотрудников организации.

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