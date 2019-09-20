Кредитные карты рефинансирование в Восточном Банке

Банк: Восточный Банк
3 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
2 254 заявки
Visa Instant Issue
Visa Classic
 28% до 300 000 до 90 0 есть
978 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 70 000 до 1850 0 - 10 950 есть
51 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Кредитные карты рефинансирование в Восточном Банке в городах:

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Многие из нас сталкивались с проблемами при погашении заемных продуктов. Такая ситуация наступает неожиданно — например, увольнение с работы или рост доллара, как это было несколько лет назад. В столь сложной ситуации не хочет оказаться никто — ни потребитель, ни организация, поскольку обеим сторонам это невыгодно. В таком случае оптимальным решением станет кредитная карта для рефинансирования в Восточном Банке. Ее цель — предоставить клиенту необходимую для закрытия долгов сумму.

Каждый потребитель должен осознавать, что, если общая нагрузка ложится на его бюджет неравномерно — рано или поздно такие проблемы возникнут, поскольку процесс выплат будет негативно влиять на уровень жизни. Если же вы каждую неделю совершает хотя бы один взнос, ваша финансовая ситуация постепенно ухудшится, следствием чего станет экономия на всем, в том числе на первостепенных потребностях.

При этом рефинансирование станет выгодным решением по нескольким причинам:

1. Снижение долговой нагрузки. Вместо множества платежей вам необходимо лишь совершать по взносу каждый месяц, не стесняя себя в привычных расходах.

2. Уменьшение выплат. Оформление линии на самый продолжительный срок сделает ежемесячные платежи небольшими, что позволит спокойно совершать взносы. А при желании вы сможете оплачивать сверх предусмотренного размера, ускоряя процесс погашения.

3. Сопутствующие затраты. Каждый заемный продукт предусматривает различные сборы, которые в итоге составляют значительную часть от общей суммы. В таком случае обслуживание только одного обязательства обойдется намного дешевле.

4. Отсутствие валютных рисков. Закрыв долги, вы перестанете зависеть от скачков на рынках и постоянного изменения курса.

Как получить средства

Для подачи заявления необходимо соответствовать следующим критериям: гражданство РФ, наличие стабильного источника дохода и положительная история. Точный список бумаг лучше уточнить у сотрудников банка. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь их задавать — чтобы принять верное решение, вы должны иметь полную картину и понимать все нюансы услуги.

Заполните анкету в офисе или на официальном сайте организации и ожидайте решения по вашему запросу. В последние годы потребители предпочитают именно второй вариант, так как он удобнее и быстрее — онлайн-заявки рассматривают в тот же день, а отсутствие очередей экономит ваше личное время.

Таким образом, данный платежный инструмент — оптимальный выход из сложившейся ситуации. Непогашение бьет и по клиенту — портит историю и влечет денежные штрафы. А за каждый день опоздания начисляются пени согласно договору.

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