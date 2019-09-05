По статистике, более половины россиян имеют обязательства у финансовых организаций. Однако не все из них могут выплачивать долг без каких-либо затруднений. Увольнение с работы, неправильное планирование или неожиданные расходы создают проблемы при оплате ежемесячных взносов, поэтому многие потребители задумываются о реструктуризации задолженности. В такой ситуации вам поможет кредитная карта для рефинансирования в ВТБ. Приобрести ее может любой совершеннолетний гражданин РФ, имеющий положительную историю и постоянный источник дохода.

Немного о продукте

Рефинансирование предусмотрено как инструмент упрощения задолженности. Небольшие расчеты дадут понять, что одна большая заемная линия выгоднее, чем несколько маленьких, поскольку если каждая из них имеет свою ставку и отдельную плату за обслуживание, то итоговое погашение обходится дороже. И разница — не такая уж маленькая. Не все принимают такой подход, поэтому мы детально рассмотрим все преимущества данного «пластика».

1. Уменьшение ежемесячных взносов. Если по нескольким линиям ваши выплаты «съедают» значительную часть личного бюджета, то оформление средств на максимальный срок значительно снизит размер платежа, и он не будет стеснять вас.

2. Отсутствие просрочек. Намного удобнее совершать взнос раз в месяц — так вы легче избежите опозданий и, соответственно, различных штрафов (в том числе денежных);

3. Снижение валютных рисков. Если одно из ваших обязательств оформлено в иностранной валюте, то ее колебания способны привести к значительным убыткам. Поэтому, погасив его, вы отгородите себя от постоянных скачков курса и прочих проблем.

4. Различные привилегии. Пользование «пластиком» очень комфортно с точки зрения той пользы, которую он способен принести. Например, cash back, а также скидки по бонусным или партнерским программам сэкономят ваши деньги. А доступ к мобильным приложениям дает возможность настроить ежемесячные напоминания, чтобы не забыть о выплатах.

Таким образом, «пластик» для рефинансирования — оптимальное закрытие накопившихся обязательств. Процедура оформления довольно проста — вы составляете заявление в отделении банка или на официальном сайте и ожидаете решения в течение нескольких дней. Поскольку обработка запроса может занять больше недели, консультанты рекомендуют заранее взять отсрочку на погашение предыдущих заемных линий в финансовых организациях.

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