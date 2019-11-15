Кредитные карты с доставкой на дом в Газпромбанке

Банк: Газпромбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
 от 27,9% до 600 000 до 62 2 388 до 10%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Кредит +++
Оценка: 4 Проверяется
Мои бабушка и дедушка выйдя на пенсию решили переселиться на дачу, поближе к свежему воздуху и огороду. Но как оказалось, дача совсем не пригодна для зимнего времени проживания... Весь отзыв
Очень довольна обслуживанием банка
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, хочу поделиться своим отзывом, т. К. Являюсь клиентом почта банка не первый год. И мне недавно понадобились денежные средства,в связи с этим появился повод ... Весь отзыв
Отзыв о втб
Оценка: 5 Проверяется
Обращался в отделение по адресу Новосибирск вокзальная магистраль 5, разобраться по операциям по карте, выписка вообще на непонятном языке написана. Попал к Наталье, все на пальцах... Весь отзыв
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Оформить кредитную карту с доставкой в Газпромбанке достаточно просто. Нужно подать заявку на сайте учреждения. При заполнении анкеты необходимо указать паспортные данные и номер мобильного телефона для связи. Решение о предварительном одобрении принимают оперативно. В случае положительного ответа выпускают «пластик» на имя заявителя и доставляют его на дом или в любое другое удобное место.

Активация кредитки происходит в присутствии клиента после подписания договора с банком. Защиту от нежелательного использования данного продукта третьими лицами обеспечивают пин-код и образец подписи держателя на обороте.

Такой платежный инструмент удобен при осуществлении расчетов в магазинах, салонах красоты, развлекательных заведениях, кафе и ресторанах.

Преимущества данного вида «пластика»:

  • не нужны справки с места работы об уровне ежемесячного дохода;
  • поручители и созаемщики не привлекаются;
  • отпадает необходимость сбора внушительного пакета документов — достаточно одного паспорта;
  • решение об одобрении принимают в кратчайшие сроки;
  • посещать финансовое учреждение необязательно.

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