Кредитные карты с доставкой на дом в Газпромбанке

Оформить кредитную карту с доставкой в Газпромбанке достаточно просто. Нужно подать заявку на сайте учреждения. При заполнении анкеты необходимо указать паспортные данные и номер мобильного телефона для связи. Решение о предварительном одобрении принимают оперативно. В случае положительного ответа выпускают «пластик» на имя заявителя и доставляют его на дом или в любое другое удобное место.

Активация кредитки происходит в присутствии клиента после подписания договора с банком. Защиту от нежелательного использования данного продукта третьими лицами обеспечивают пин-код и образец подписи держателя на обороте.

Такой платежный инструмент удобен при осуществлении расчетов в магазинах, салонах красоты, развлекательных заведениях, кафе и ресторанах.

Преимущества данного вида «пластика»:

не нужны справки с места работы об уровне ежемесячного дохода;

поручители и созаемщики не привлекаются;

отпадает необходимость сбора внушительного пакета документов — достаточно одного паспорта;

решение об одобрении принимают в кратчайшие сроки;

посещать финансовое учреждение необязательно.

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