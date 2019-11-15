Кредитные карты с доставкой на дом в Киви Банке

Банк: Киви Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 365 0 нет
1 239 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Кредит +++
Оценка: 4 Проверяется
Мои бабушка и дедушка выйдя на пенсию решили переселиться на дачу, поближе к свежему воздуху и огороду. Но как оказалось, дача совсем не пригодна для зимнего времени проживания... Весь отзыв
Очень довольна обслуживанием банка
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, хочу поделиться своим отзывом, т. К. Являюсь клиентом почта банка не первый год. И мне недавно понадобились денежные средства,в связи с этим появился повод ... Весь отзыв
Отзыв о втб
Оценка: 5 Проверяется
Обращался в отделение по адресу Новосибирск вокзальная магистраль 5, разобраться по операциям по карте, выписка вообще на непонятном языке написана. Попал к Наталье, все на пальцах... Весь отзыв
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Когда нужно решить финансовые проблемы, можно оформить кредитную карту с доставкой в Киви Банке. Такой финансовый продукт отличается удобством его получения. Подать заявку легко. Для этого нужно зайти на сайт учреждения, зарегистрироваться, заполнить онлайн-анкету, указав паспортные данные и номер мобильного телефона для связи.

Рассмотрение информации об обратившемся занимает совсем немного времени. Ответ дают в кратчайшие сроки. В случае одобрения выпускают «пластик». Кредитку доставляют на дом или в любое другое место, отмеченное клиентом в заявлении.

Обязательным условием для активации платежного инструмента выступает подписание договора. Только после этого можно пользоваться данным банковским продуктом по прямому назначению. Защиту от третьих лиц обеспечивают наличие пин-кода и образца подписи держателя на обороте.

Такой вид «пластика» имеет свои преимущества:

  • не нужно ехать в банк, чтобы подать заявку — операция проводится в любом удобном месте;
  • быстрое принятие решения финансовой организацией;
  • отсутствует необходимость сбора внушительного пакета документов — достаточно только паспорта для подтверждения личности клиента;
  • справки с места работы о ежемесячных выплатах не нужны;
  • поручители и созаемщики не привлекаются.

    • Полезные сведения на Banki.ru

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