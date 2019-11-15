Кредитные карты с доставкой на дом в Киви Банке

Когда нужно решить финансовые проблемы, можно оформить кредитную карту с доставкой в Киви Банке. Такой финансовый продукт отличается удобством его получения. Подать заявку легко. Для этого нужно зайти на сайт учреждения, зарегистрироваться, заполнить онлайн-анкету, указав паспортные данные и номер мобильного телефона для связи.

Рассмотрение информации об обратившемся занимает совсем немного времени. Ответ дают в кратчайшие сроки. В случае одобрения выпускают «пластик». Кредитку доставляют на дом или в любое другое место, отмеченное клиентом в заявлении.

Обязательным условием для активации платежного инструмента выступает подписание договора. Только после этого можно пользоваться данным банковским продуктом по прямому назначению. Защиту от третьих лиц обеспечивают наличие пин-кода и образца подписи держателя на обороте.

Такой вид «пластика» имеет свои преимущества:

не нужно ехать в банк, чтобы подать заявку — операция проводится в любом удобном месте;

быстрое принятие решения финансовой организацией;

отсутствует необходимость сбора внушительного пакета документов — достаточно только паспорта для подтверждения личности клиента;

справки с места работы о ежемесячных выплатах не нужны;

поручители и созаемщики не привлекаются.

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