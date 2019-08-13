Кредитные карты с доставкой на дом в Русском Стандарте

Чтобы оформить кредитную карту с доставкой в Русском Стандарте, не нужно посещать финансовое учреждение. Все операции проводят дома или в любом другом удобном месте. Главное условие — наличие устройства, оснащенного функцией подключения к интернету:

планшета;

смартфона;

ноутбука;

персонального компьютера.

Нужно зайти на сайт банка и заполнить онлайн-заявку. Для этого потребуется только паспорт. Решение принимают оперативно. Ответ дают в тот же день. В случае одобрения выпускают кредитку, которую после доставляют по адресу клиента.

Активация «пластика» проходит в присутствии клиента только после подписания договора на обслуживание платежного инструмента.

Такой банковский продукт защищен от действий злоумышленников пин-кодом. Карточный счет лучше пополнять в течение беспроцентного периода. Операции выгоднее совершать безналичным способом — за снятие денежных средств предусмотрено взимание комиссии.

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