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Кредитные карты с доставкой на дом в Русском Стандарте

Банк: Русский Стандарт
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
2 892 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с доставкой на дом в Русском Стандарте в городах:

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Чтобы оформить кредитную карту с доставкой в Русском Стандарте, не нужно посещать финансовое учреждение. Все операции проводят дома или в любом другом удобном месте. Главное условие — наличие устройства, оснащенного функцией подключения к интернету:

  • планшета;
  • смартфона;
  • ноутбука;
  • персонального компьютера.

    • Нужно зайти на сайт банка и заполнить онлайн-заявку. Для этого потребуется только паспорт. Решение принимают оперативно. Ответ дают в тот же день. В случае одобрения выпускают кредитку, которую после доставляют по адресу клиента.

    Активация «пластика» проходит в присутствии клиента только после подписания договора на обслуживание платежного инструмента.

    Такой банковский продукт защищен от действий злоумышленников пин-кодом. Карточный счет лучше пополнять в течение беспроцентного периода. Операции выгоднее совершать безналичным способом — за снятие денежных средств предусмотрено взимание комиссии.

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