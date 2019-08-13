Кредитные карты с доставкой на дом в Русском Стандарте

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
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|590
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2 892 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Чтобы оформить кредитную карту с доставкой в Русском Стандарте, не нужно посещать финансовое учреждение. Все операции проводят дома или в любом другом удобном месте. Главное условие — наличие устройства, оснащенного функцией подключения к интернету:
Нужно зайти на сайт банка и заполнить онлайн-заявку. Для этого потребуется только паспорт. Решение принимают оперативно. Ответ дают в тот же день. В случае одобрения выпускают кредитку, которую после доставляют по адресу клиента.
Активация «пластика» проходит в присутствии клиента только после подписания договора на обслуживание платежного инструмента.
Такой банковский продукт защищен от действий злоумышленников пин-кодом. Карточный счет лучше пополнять в течение беспроцентного периода. Операции выгоднее совершать безналичным способом — за снятие денежных средств предусмотрено взимание комиссии.
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