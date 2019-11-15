Кредитные карты с доставкой на дом в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Банк: Уральский Банк Реконструкции и Развития
3 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 30,5% до 299 999 до 240 0 - 7 188 до 10%
101 заявка
от 30,5% до 299 999 до 60 0 - 1 188 до 5%
18 заявок
от 30,5% до 299 999 до 120 0 - 2 388 до 10%
686 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Предложения месяца

Платинум
Тинькофф Банк
от 0% годовых
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100 дней
Альфа-Банк
от 11,99% годовых
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Просто кредитная карта 120 дней
Ситибанк
от 13,9% годовых
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Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
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Отзывы

Кредит +++
Оценка: 4 Проверяется
Мои бабушка и дедушка выйдя на пенсию решили переселиться на дачу, поближе к свежему воздуху и огороду. Но как оказалось, дача совсем не пригодна для зимнего времени проживания... Весь отзыв
Очень довольна обслуживанием банка
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, хочу поделиться своим отзывом, т. К. Являюсь клиентом почта банка не первый год. И мне недавно понадобились денежные средства,в связи с этим появился повод ... Весь отзыв
Отзыв о втб
Оценка: 5 Проверяется
Обращался в отделение по адресу Новосибирск вокзальная магистраль 5, разобраться по операциям по карте, выписка вообще на непонятном языке написана. Попал к Наталье, все на пальцах... Весь отзыв
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Если срочно нужны деньги, можно оформить кредитную карту с доставкой в Уральском Банке Реконструкции и Развития. Такой финансовый инструмент очень удобен в использовании: им можно оплачивать товары и услуги, счета в различных заведениях. Важно вовремя пополнять счет — лучше в течение беспроцентного периода, чтобы обслуживание кредитки выходило дешевле.

Подать заявку на оформление «пластика» достаточно просто. Для этого необязательно ехать в банк. Операции проводят в любом удобном месте. Важно, чтобы под рукой было устройство, оснащенное функцией подключения к интернету:

  • смартфон;
  • планшет;
  • ноутбук;
  • персональный компьютер.

    • Нужно зарегистрироваться на сайте учреждения и заполнить онлайн-анкету. Вам понадобятся только паспорт гражданина и мобильный телефон.

    Процедура рассмотрения информации о потенциальном заемщике занимает совсем немного времени. Решение выносится оперативно. В случае положительного ответа выпускают кредитку, которую после доставляют на дом или любое другое место, указанное в заявлении.

    Активация «пластика» происходит после подписания договора с банком, в присутствии клиента. Такой платежный инструмент имеет защиту в виде пин-кода и образца подписи его держателя на обороте.

    Преимущества Banki.ru

    Наш портал занимает лидирующие позиции среди крупнейших медиаресурсов Рунета, которые освещают важные события финансовой сферы. Мы следим за актуальностью представленных данных, регулярно обновляя размещенные сведения. Здесь вы найдете информацию о таких организациях, как:

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    • Задайте критерии поиска, и быстрая система предложит альтернативные варианты оформления того или иного продукта на выбор. Сравните условия его получения, чтобы выбрать оптимальный вариант. Перейти на сайт конкретного учреждения вы сможете моментально по прямой ссылке.

    Зайдите в раздел «Инвестиции», если хотите узнать, сколько вы теряете, когда храните сбережения дома. Как лучше использовать накопления, подскажет специальный «монитор». Оценив размер упущенной выгоды, вы самостоятельно примите решение, что лучше: приобретение ценных бумаг (акций, облигаций), участие в ПИФах или открытие вклада.

    Автолюбителям будет полезно изучить информацию в разделе «Страхование». Теперь можно заранее рассчитать стоимость страховок ОСАГО и КАСКО, воспользовавшись специальным калькулятором. Чтобы уберечься от покупки поддельного полиса, стоит проверить его серию и номер по базе РСА.

    Мы предусмотрели круглосуточный форум со свободным доступом, где вам будет интересно пообщаться на различные темы. Задайте вопросы другим участникам, выслушайте их мнения, дайте совет, как лучше поступить в сложившейся ситуации.

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