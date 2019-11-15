Кредитные карты с доставкой на дом в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Если срочно нужны деньги, можно оформить кредитную карту с доставкой в Уральском Банке Реконструкции и Развития. Такой финансовый инструмент очень удобен в использовании: им можно оплачивать товары и услуги, счета в различных заведениях. Важно вовремя пополнять счет — лучше в течение беспроцентного периода, чтобы обслуживание кредитки выходило дешевле.

Подать заявку на оформление «пластика» достаточно просто. Для этого необязательно ехать в банк. Операции проводят в любом удобном месте. Важно, чтобы под рукой было устройство, оснащенное функцией подключения к интернету:

смартфон;

планшет;

ноутбук;

персональный компьютер.

Нужно зарегистрироваться на сайте учреждения и заполнить онлайн-анкету. Вам понадобятся только паспорт гражданина и мобильный телефон.

Процедура рассмотрения информации о потенциальном заемщике занимает совсем немного времени. Решение выносится оперативно. В случае положительного ответа выпускают кредитку, которую после доставляют на дом или любое другое место, указанное в заявлении.

Активация «пластика» происходит после подписания договора с банком, в присутствии клиента. Такой платежный инструмент имеет защиту в виде пин-кода и образца подписи его держателя на обороте.

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