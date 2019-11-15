Кредитные карты с доставкой на дом в Восточном Банке

Банк: Восточный Банк
3 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 24% до 400 000 до 56 0 есть
28 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
2 151 заявка
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 70 000 до 1850 0 - 10 950 есть
81 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Предложения месяца

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Тинькофф Банк
от 0% годовых
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от 11,99% годовых
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от 21% годовых
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Отзывы

Кредит +++
Оценка: 4 Проверяется
Мои бабушка и дедушка выйдя на пенсию решили переселиться на дачу, поближе к свежему воздуху и огороду. Но как оказалось, дача совсем не пригодна для зимнего времени проживания... Весь отзыв
Очень довольна обслуживанием банка
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, хочу поделиться своим отзывом, т. К. Являюсь клиентом почта банка не первый год. И мне недавно понадобились денежные средства,в связи с этим появился повод ... Весь отзыв
Отзыв о втб
Оценка: 5 Проверяется
Обращался в отделение по адресу Новосибирск вокзальная магистраль 5, разобраться по операциям по карте, выписка вообще на непонятном языке написана. Попал к Наталье, все на пальцах... Весь отзыв
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Сегодня в любом удобном месте вы можете оформить кредитную карту с доставкой в Восточном Банке. Теперь не нужно тратить время на посещение офиса финансовой организации. Подать заявку вполне реально на сайте учреждения в личном кабинете. Для заполнения анкеты понадобится лишь паспорт. Процедура предварительного одобрения происходит очень быстро: решение принимается оперативно. В случае положительного ответа «пластик» доставляют на место, указанное в заявлении на получение такого продукта.

Действовать кредитка начинает только после подписания договора с банком. Активация проходит исключительно в присутствии держателя. Защиту платежного инструмента от использования третьими лицами обеспечивают пин-код и образец подписи владельца на обороте.

Такой финансовый инструмент имеет ряд преимуществ:

  • отпадает необходимость в сборе внушительного пакета документов — нужен только паспорт для подтверждения личности клиента;
  • необязательно посещать отделение учреждения для того, чтобы подать заявку — сделать это можно в любом удобном месте, где есть устройство с функцией подключения к интернету (планшет, смартфон, ноутбук, персональный компьютер);
  • процедура рассмотрения информации об обратившемся занимает немного времени, решение принимают очень быстро;
  • отсутствует необходимость подтверждения величины ежемесячного дохода различными справками;
  • поручители и созаемщики не нужны;
  • кредитку доставляют на дом или любое другое место, указанное при заполнении заявления.

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