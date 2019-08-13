Кредитные карты с льготным периодом в Альфа-Банке

|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
|
6 635 заявок
|
Visa Gold
|от 11,99%
|до 700 000
|до 100
|2 990 - 3 490
|нет
|
359 заявок
|
Mastercard Standard
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
|
163 заявки
|
Mastercard World
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|3 990
|до 10%
|
103 заявки
|
Visa Signature
|от 23,99%
|до 500 000
|до 60
|990 - 1 290
|нет
|
50 заявок
|
Mastercard World
|от 23,99%
|до 700 000
|до 60
|490
|нет
|
28 заявок
|
Visa Platinum
|от 11,99%
|до 1 000 000
|до 100
|5 490 - 6 990
|нет
|
8 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
На Banki.ru вы найдете данные про кредитные карты со льготным периодом в Альфа-Банке. На нашем ресурсе представлена вся важная информация — длительность беспроцентного срока, ставка, лимит средств. Модерация следит за тем, чтобы публиковались лишь актуальные данные. Вам останется выбрать вариант и перейти на сайт финансового учреждения для дальнейшего изучения или оформления.
Важные нюансы
При выборе предложений учитывайте параметры:
Стоит учитывать дополнительные бонусы, предлагаемые различными учреждениями. Популярной является опция кешбэк, позволяющая возвращать до 30 % от траты (за исключением снятия денег в банкоматах). Категории операций, на которые она распространяется, выбирает сам клиент или организация. Еще один распространенный бонус — накопление миль. Это выгодно для тех, кто совершает частые авиаперелеты. Среди иных опций — индивидуальный дизайн носителя, технология оплаты одним касанием.
Быстрое оформление
Как правило, подобную ссуду получить легче, чем более крупные потребительские займы. К клиентам предъявляются такие требования, как возраст более 18 лет, гражданство РФ, стаж трудовой деятельности и достаточный уровень заработной платы. В расчет принимается также дополнительный доход, например, от аренды, и финансовая нагрузка — штрафы, алименты, иные займы.
Для обращения необходимо предъявить паспорт и второй документ, удостоверяющий личность — водительские права, медицинский полис, СНИЛС. Не все компании требуют официальные справки с работы.
Заполнение простой анкеты занимает до 15 минут, после чего остается дождаться ответа. Решение принимается в течение пары часов/суток. Если оно положительное, то достаточно подписать договор и получить пластиковый носитель на руки.