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Кредитные карты с льготным периодом в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк
7 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок
Visa Gold
 от 11,99% до 700 000 до 100 2 990 - 3 490 нет
359 заявок
Mastercard Standard
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
163 заявки
Mastercard World
 от 25,99% до 300 000 до 60 3 990 до 10%
103 заявки
от 23,99% до 500 000 до 60 990 - 1 290 нет
50 заявок
Mastercard World
 от 23,99% до 700 000 до 60 490 нет
28 заявок
Visa Platinum
 от 11,99% до 1 000 000 до 100 5 490 - 6 990 нет
8 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с льготным периодом в Альфа-Банке в городах:

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На Banki.ru вы найдете данные про кредитные карты со льготным периодом в Альфа-Банке. На нашем ресурсе представлена вся важная информация — длительность беспроцентного срока, ставка, лимит средств. Модерация следит за тем, чтобы публиковались лишь актуальные данные. Вам останется выбрать вариант и перейти на сайт финансового учреждения для дальнейшего изучения или оформления.

Важные нюансы

При выборе предложений учитывайте параметры:

  • Доступную сумму. Она может быть небольшой — до 100 000 рублей или превышать 600 000.
  • Годовое обслуживание. Максимальные показатели достигают 1000-2000 рублей. Оплачивать услугу можно каждый месяц, раз в квартал или год. Иногда при достижении определенной суммы операций плата не взимается.
  • Процентная ставка. Она варьируется от 11 до 30 % в год и напрямую влияет на размер минимального платежа.
  • Комиссия за снятие наличных. Составляет фиксированную сумму или процент от снимаемых средств.
  • Длительность грейс-периода. Льготный срок позволяет возвращать долг без надбавки процентов. В среднем он составляет от 20 до 60 дней, реже от 100 и более. Рассчитывается это время в зависимости от выписки или каждой совершенной покупки.
  • Возможность приобретений в интернет-магазинах. Не все компании позволяют пользовать онлайн-услугами или переводить средства с одного счета на другой.

    • Стоит учитывать дополнительные бонусы, предлагаемые различными учреждениями. Популярной является опция кешбэк, позволяющая возвращать до 30 % от траты (за исключением снятия денег в банкоматах). Категории операций, на которые она распространяется, выбирает сам клиент или организация. Еще один распространенный бонус — накопление миль. Это выгодно для тех, кто совершает частые авиаперелеты. Среди иных опций — индивидуальный дизайн носителя, технология оплаты одним касанием.

    Быстрое оформление

    Как правило, подобную ссуду получить легче, чем более крупные потребительские займы. К клиентам предъявляются такие требования, как возраст более 18 лет, гражданство РФ, стаж трудовой деятельности и достаточный уровень заработной платы. В расчет принимается также дополнительный доход, например, от аренды, и финансовая нагрузка — штрафы, алименты, иные займы.

    Для обращения необходимо предъявить паспорт и второй документ, удостоверяющий личность — водительские права, медицинский полис, СНИЛС. Не все компании требуют официальные справки с работы.

    Заполнение простой анкеты занимает до 15 минут, после чего остается дождаться ответа. Решение принимается в течение пары часов/суток. Если оно положительное, то достаточно подписать договор и получить пластиковый носитель на руки.