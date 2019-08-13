Кредитные карты с льготным периодом в Альфа-Банке

На Banki.ru вы найдете данные про кредитные карты со льготным периодом в Альфа-Банке. На нашем ресурсе представлена вся важная информация — длительность беспроцентного срока, ставка, лимит средств. Модерация следит за тем, чтобы публиковались лишь актуальные данные. Вам останется выбрать вариант и перейти на сайт финансового учреждения для дальнейшего изучения или оформления.

Важные нюансы

При выборе предложений учитывайте параметры:

Доступную сумму. Она может быть небольшой — до 100 000 рублей или превышать 600 000.

Годовое обслуживание. Максимальные показатели достигают 1000-2000 рублей. Оплачивать услугу можно каждый месяц, раз в квартал или год. Иногда при достижении определенной суммы операций плата не взимается.

Процентная ставка. Она варьируется от 11 до 30 % в год и напрямую влияет на размер минимального платежа.

Комиссия за снятие наличных. Составляет фиксированную сумму или процент от снимаемых средств.

Длительность грейс-периода. Льготный срок позволяет возвращать долг без надбавки процентов. В среднем он составляет от 20 до 60 дней, реже от 100 и более. Рассчитывается это время в зависимости от выписки или каждой совершенной покупки.

Возможность приобретений в интернет-магазинах. Не все компании позволяют пользовать онлайн-услугами или переводить средства с одного счета на другой.

Стоит учитывать дополнительные бонусы, предлагаемые различными учреждениями. Популярной является опция кешбэк, позволяющая возвращать до 30 % от траты (за исключением снятия денег в банкоматах). Категории операций, на которые она распространяется, выбирает сам клиент или организация. Еще один распространенный бонус — накопление миль. Это выгодно для тех, кто совершает частые авиаперелеты. Среди иных опций — индивидуальный дизайн носителя, технология оплаты одним касанием.

Быстрое оформление

Как правило, подобную ссуду получить легче, чем более крупные потребительские займы. К клиентам предъявляются такие требования, как возраст более 18 лет, гражданство РФ, стаж трудовой деятельности и достаточный уровень заработной платы. В расчет принимается также дополнительный доход, например, от аренды, и финансовая нагрузка — штрафы, алименты, иные займы.

Для обращения необходимо предъявить паспорт и второй документ, удостоверяющий личность — водительские права, медицинский полис, СНИЛС. Не все компании требуют официальные справки с работы.

Заполнение простой анкеты занимает до 15 минут, после чего остается дождаться ответа. Решение принимается в течение пары часов/суток. Если оно положительное, то достаточно подписать договор и получить пластиковый носитель на руки.