Кредитные карты с льготным периодом в Восточном Банке

|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 120 000
|до 1850
|0 - 18 250
|есть
|
3 847 заявок
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|28%
|до 300 000
|до 90
|0
|есть
|
1 753 заявки
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 70 000
|до 1850
|0 - 10 950
|есть
|
169 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Узнайте, как получить кредитные карты со льготным периодом в Восточном Банке на нашем финансовом портале Banki.ru. Собранная здесь информация актуальна и достоверна. Благодаря удобной таблице вы можете сравнить показатели в различных компаниях и подобрать подходящий для себя вариант. Затем вам останется подать заявку на ссуду в отделении или онлайн.
Важные критерии
Выбирая предложение, следует обратить внимание на следующие параметры, отличающиеся во всех финансовых учреждениях:
Льготный срок действует в случае покупки товаров и услуг с помощью пластикового носителя и терминалов. Эта выгодная опция не распространяется на снятие наличных в банкоматах и перевод денег через мобильный банк. Даже при его наличии клиент обязан вносить небольшие обязательные платежи каждый месяц. Если он не укладывается в льготное время, то к сумме задолженности прибавляется процент от нее. Внести средства можно через банкоматы и терминалы, салоны связи, кассу в любом отделении или перевести безналичным способом.
Если клиент нарушает обязательства и пропускает платежи, организация вправе наложить на него штрафные санкции, отключить бонусные программы или заблокировать счет. После погашения необходимой суммы, деньги вновь доступны для использования.
Особенности оформления
В отличие от иных предложений, для этого займа не всегда требуется большой пакет документов. В основном можно ограничиться паспортом и вторым удостоверением — водительскими правами, СНИЛС, ИНН. Информация о месте трудоустройства, стаже и уровне зарплаты указывается в анкете без подтверждения справками.
Организации предъявляют нестрогие требования, главные из которых — возраст от 18 лет, гражданство РФ. Оставлять залог не обязательно, однако потребуется указать номера поручителей.
Проверка занимает до пары дней. Организация вправе отказать, если у обращающегося имеется большая финансовая нагрузка из-за различных обязательств и иных ссуд. При положительном решении клиент распоряжается средствами по своему усмотрению, не отчитываясь перед компанией.