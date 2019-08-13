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Кредитные карты с льготным периодом в Восточном Банке

Банк: Восточный Банк
3 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
3 847 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 28% до 300 000 до 90 0 есть
1 753 заявки
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 70 000 до 1850 0 - 10 950 есть
169 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с льготным периодом в Восточном Банке в городах:

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Узнайте, как получить кредитные карты со льготным периодом в Восточном Банке на нашем финансовом портале Banki.ru. Собранная здесь информация актуальна и достоверна. Благодаря удобной таблице вы можете сравнить показатели в различных компаниях и подобрать подходящий для себя вариант. Затем вам останется подать заявку на ссуду в отделении или онлайн.

Важные критерии

Выбирая предложение, следует обратить внимание на следующие параметры, отличающиеся во всех финансовых учреждениях:

  • Длительность договора — в основном не более двух лет.
  • Размер процентной ставки — от 11 до 30 % в год.
  • Доступный лимит средств — в среднем до 300 000. Некоторые компании готовы предложить до 1 000 000.
  • Продолжительность грейс-периода. Обычно он составляет 50-60 суток, в более редких случаях — от 100 дней или на все время действия ссуды.
  • Момент отсчета беспроцентного срока. Это может быть дата активации, время выписки, первая покупка или каждая последующая.
  • Комиссионный сбор за снятие наличных. Он бывает четко зафиксированным или составляет некоторый процент — до 7 % — от суммы.
  • Дополнительные бонусы — размер кешбэка, накопление миль, бесплатный перевыпуск или доставка на дом, скидки у партнеров и прочее.
  • Стоимость обслуживания — начинается от 500 рублей в год.

    • Льготный срок действует в случае покупки товаров и услуг с помощью пластикового носителя и терминалов. Эта выгодная опция не распространяется на снятие наличных в банкоматах и перевод денег через мобильный банк. Даже при его наличии клиент обязан вносить небольшие обязательные платежи каждый месяц. Если он не укладывается в льготное время, то к сумме задолженности прибавляется процент от нее. Внести средства можно через банкоматы и терминалы, салоны связи, кассу в любом отделении или перевести безналичным способом.

    Если клиент нарушает обязательства и пропускает платежи, организация вправе наложить на него штрафные санкции, отключить бонусные программы или заблокировать счет. После погашения необходимой суммы, деньги вновь доступны для использования.

    Особенности оформления

    В отличие от иных предложений, для этого займа не всегда требуется большой пакет документов. В основном можно ограничиться паспортом и вторым удостоверением — водительскими правами, СНИЛС, ИНН. Информация о месте трудоустройства, стаже и уровне зарплаты указывается в анкете без подтверждения справками.

    Организации предъявляют нестрогие требования, главные из которых — возраст от 18 лет, гражданство РФ. Оставлять залог не обязательно, однако потребуется указать номера поручителей.

    Проверка занимает до пары дней. Организация вправе отказать, если у обращающегося имеется большая финансовая нагрузка из-за различных обязательств и иных ссуд. При положительном решении клиент распоряжается средствами по своему усмотрению, не отчитываясь перед компанией.