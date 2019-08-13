Кредитные карты с льготным периодом в Восточном Банке

Узнайте, как получить кредитные карты со льготным периодом в Восточном Банке на нашем финансовом портале Banki.ru. Собранная здесь информация актуальна и достоверна. Благодаря удобной таблице вы можете сравнить показатели в различных компаниях и подобрать подходящий для себя вариант. Затем вам останется подать заявку на ссуду в отделении или онлайн.

Важные критерии

Выбирая предложение, следует обратить внимание на следующие параметры, отличающиеся во всех финансовых учреждениях:

Длительность договора — в основном не более двух лет.

Размер процентной ставки — от 11 до 30 % в год.

Доступный лимит средств — в среднем до 300 000. Некоторые компании готовы предложить до 1 000 000.

Продолжительность грейс-периода. Обычно он составляет 50-60 суток, в более редких случаях — от 100 дней или на все время действия ссуды.

Момент отсчета беспроцентного срока. Это может быть дата активации, время выписки, первая покупка или каждая последующая.

Комиссионный сбор за снятие наличных. Он бывает четко зафиксированным или составляет некоторый процент — до 7 % — от суммы.

Дополнительные бонусы — размер кешбэка, накопление миль, бесплатный перевыпуск или доставка на дом, скидки у партнеров и прочее.

Стоимость обслуживания — начинается от 500 рублей в год.

Льготный срок действует в случае покупки товаров и услуг с помощью пластикового носителя и терминалов. Эта выгодная опция не распространяется на снятие наличных в банкоматах и перевод денег через мобильный банк. Даже при его наличии клиент обязан вносить небольшие обязательные платежи каждый месяц. Если он не укладывается в льготное время, то к сумме задолженности прибавляется процент от нее. Внести средства можно через банкоматы и терминалы, салоны связи, кассу в любом отделении или перевести безналичным способом.

Если клиент нарушает обязательства и пропускает платежи, организация вправе наложить на него штрафные санкции, отключить бонусные программы или заблокировать счет. После погашения необходимой суммы, деньги вновь доступны для использования.

Особенности оформления

В отличие от иных предложений, для этого займа не всегда требуется большой пакет документов. В основном можно ограничиться паспортом и вторым удостоверением — водительскими правами, СНИЛС, ИНН. Информация о месте трудоустройства, стаже и уровне зарплаты указывается в анкете без подтверждения справками.

Организации предъявляют нестрогие требования, главные из которых — возраст от 18 лет, гражданство РФ. Оставлять залог не обязательно, однако потребуется указать номера поручителей.

Проверка занимает до пары дней. Организация вправе отказать, если у обращающегося имеется большая финансовая нагрузка из-за различных обязательств и иных ссуд. При положительном решении клиент распоряжается средствами по своему усмотрению, не отчитываясь перед компанией.