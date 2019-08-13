В случае возникновения денежных проблем у нас есть два варианта их разрешения — занять у знакомых или обратиться в финансовую организацию и оформить заемную линию. Второй способ предпочтительнее по той причине, что вы получаете необходимую сумму в максимально сжатые сроки, а погашаете ее небольшими частями. Поэтому кредитные карты с возможностью снятия наличных в Райффайзенбанке начинают обретать популярность среди населения всех возрастов.

Ниже мы рассмотрим основные плюсы данной услуги.



1. Удобное использование. Деньги у вас всегда с собой, а при необходимости на карте предусмотрена функция получения наличных.

2. Безопасность. При краже или потере свяжитесь с оператором и запросите блокировку вашего счета — так злоумышленники не смогут воспользоваться «пластиком».

3. Доступ к интернет-банкингу. С его помощью можно оплачивать услуги и переводить средства.

4. Дополнительные опции. Cash back, скидки на покупки у фирм-партнеров и участие картодержателей в бонусных программах помогут вам извлечь реальную выгоду.

Таким образом, «пластик» — оптимальный расчетный инструмент в современном мире. Главное — выбрать тот вариант, который соответствует вашим потребностям, и научиться правильно использовать доступные привилегии.

Как подходить к выбору

Поскольку вы оформляете заемные средства, необходимо рассмотреть их параметры. Самые важные из них — процентная ставка, обслуживание и график погашения. Они оказывают прямое влияние на итоговую стоимость, поэтому внимательно проанализируйте каждый пункт. При возникновении вопросов смело задавайте их сотрудникам банка — они с радостью проконсультируют вас по непонятным нюансам и помогут принять решение.

Не менее важно изучить условия снятия денег. Сначала узнайте, существуют ли какие-либо ограничения — временные (за сутки, месяц, год) или же по размеру (фиксированная сумма или часть от общих средств счета). Также уточните, где следует получать наличные. Как правило, в «своих» банкоматах, терминалах партнеров и в кассе организации комиссии минимальные или отсутствуют. Поэтому стоит выяснить их расположение заранее.

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