Быстрый способ решить проблему нехватки денег — оформить «пластик» с заемной линией. В последние годы процедура получения была значительно упрощена — так организации ведут борьбу за клиентов. Чтобы подать запрос на кредитную карту с возможностью снятия наличных в Росбанке, необходимо соответствовать следующим требованиям:

положительная история;

постоянный источник дохода;

стаж не менее трех месяцев работы на последнем месте;

возрастной порог (как правило, физическое лицо должно быть старше 21 года).

Вам необходимо будет составить заявление и ожидать решения по нему. Оно принимается в течение одного-двух рабочих дней. Однако если деньги нужны вам срочно, то следует заполнить анкету на официальном сайте — онлайн-заявки рассматриваются за несколько минут. При этом вы избегаете поездки в офис и длинных очередей.

Важные аспекты

Поскольку продукт — заемный, вам необходимо внимательно изучить все условия его предоставления. Сначала рассчитайте планируемые расходы — так вы поймете, какая сумма вам нужна. Специалисты не рекомендуют искусственно завышать ее размер, оправдывая этот шаг постепенной выплатой долга. Такой подход может усложнить процесс погашения и затянуть его на длительный срок. Следует искать варианты, которые соответствуют вашим возможностям.

Затем проанализируйте предлагаемые процентные ставки, график погашения и стоимость обслуживания. Все указанные пункты важны, потому как они прямо влияют на итоговую цену. Не стесняйтесь спрашивать о непонятных вам нюансах — сотрудники банка обязаны ответить на все вопросы и помочь в выборе.

Часто организации предоставляют льготный промежуток времени для погашения. Его суть заключена в следующем: в договоре устанавливается срок, в течение которого потребитель может вернуть долг полностью, не заплатив проценты. Такая опция отлично подходит тем, кто планирует выплатить задолженность с будущих доходов. Также ею активно пользуются уезжающие отдыхать за границу (в качестве резервного фонда на непредвиденные затраты).

Сам процесс снятия денег с карты регулируется банком по трем пунктам — ограничение по объемам (фиксированная сумма или процент от общих средств), по времени (за сутки, месяц), а также методом обналичивания (в «своих» банкоматах, терминалах у партнеров или в кассе). Здесь вам необходимо определиться с тем, какой вариант будет удобнее — все зависит от того, как часто вы планируете получать наличные со счета.

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