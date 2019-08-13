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Кредитные карты с возможностью снятия денег в Росбанке

Банк: Росбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Platinum
 от 21,4% до 1 000 000 до 62 0 - 869 до 10%
5 742 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с возможностью снятия денег в Росбанке в городах:

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Быстрый способ решить проблему нехватки денег — оформить «пластик» с заемной линией. В последние годы процедура получения была значительно упрощена — так организации ведут борьбу за клиентов. Чтобы подать запрос на кредитную карту с возможностью снятия наличных в Росбанке, необходимо соответствовать следующим требованиям:

  • положительная история;
  • постоянный источник дохода;
  • стаж не менее трех месяцев работы на последнем месте;
  • возрастной порог (как правило, физическое лицо должно быть старше 21 года).

    • Вам необходимо будет составить заявление и ожидать решения по нему. Оно принимается в течение одного-двух рабочих дней. Однако если деньги нужны вам срочно, то следует заполнить анкету на официальном сайте — онлайн-заявки рассматриваются за несколько минут. При этом вы избегаете поездки в офис и длинных очередей.

    Важные аспекты

    Поскольку продукт — заемный, вам необходимо внимательно изучить все условия его предоставления. Сначала рассчитайте планируемые расходы — так вы поймете, какая сумма вам нужна. Специалисты не рекомендуют искусственно завышать ее размер, оправдывая этот шаг постепенной выплатой долга. Такой подход может усложнить процесс погашения и затянуть его на длительный срок. Следует искать варианты, которые соответствуют вашим возможностям.

    Затем проанализируйте предлагаемые процентные ставки, график погашения и стоимость обслуживания. Все указанные пункты важны, потому как они прямо влияют на итоговую цену. Не стесняйтесь спрашивать о непонятных вам нюансах — сотрудники банка обязаны ответить на все вопросы и помочь в выборе.

    Часто организации предоставляют льготный промежуток времени для погашения. Его суть заключена в следующем: в договоре устанавливается срок, в течение которого потребитель может вернуть долг полностью, не заплатив проценты. Такая опция отлично подходит тем, кто планирует выплатить задолженность с будущих доходов. Также ею активно пользуются уезжающие отдыхать за границу (в качестве резервного фонда на непредвиденные затраты).

    Сам процесс снятия денег с карты регулируется банком по трем пунктам — ограничение по объемам (фиксированная сумма или процент от общих средств), по времени (за сутки, месяц), а также методом обналичивания (в «своих» банкоматах, терминалах у партнеров или в кассе). Здесь вам необходимо определиться с тем, какой вариант будет удобнее — все зависит от того, как часто вы планируете получать наличные со счета.

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