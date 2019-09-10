Кредитные карты с возможностью снятия денег в Русском Стандарте

Банк: Русский Стандарт
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 21,9% до 600 000 до 55 5 900 есть
33 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Благодарность сотруднику Екатерине!
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день, пришел в банк для оплаты карты Халва через терминал, сотрудник Екатерина, объяснил мне, как можно оплачивать карту через мобильное приложение Халва, без комиссий... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты с возможностью снятия денег в Русском Стандарте в городах:

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Для разрешения финансовых проблем мы часто обращаемся в финансовые организации. За последние годы они разработали множество продуктов, которые удовлетворят потребности клиентов. Также была значительно упрощена процедура оформления, благодаря чему сегодня получение заемных средств не занимает много сил и времени. Главное — правильно подобрать услугу. Кредитные карты с возможностью снятия наличных в Русском Стандарте — оптимальный инструмент для тех, кто часто пользуется безналичными расчетами.

Нередко возникают ситуации, когда на руках необходимо иметь традиционные купюры для покупки или оплаты. А «пластик», как мы знаем, не предусмотрен для обналичивания денег. По этой причине на данную операцию установлены высокие комиссии и сборы. Поэтому рассматриваемый нами продукт — рациональный вариант на все случаи жизни. И очень важно к выбору заемной линии подходить ответственно.

Принятие решения и оформление

Сначала нужно изучить основные условия получения средств — процентную ставку, стоимость обслуживания и месячные взносы. Вы вправе попросить у сотрудника банка рассчитать примерный график платежей по нескольким суммам с целью понять, какая из них соответствует вашим возможностям. Не стоит брать непосильную ношу и создавать проблемы в личных финансах — просрочка не только влечет за собой штрафные санкции, но и негативно отражается на истории потребителя.

Затем нужно выбрать условия снятия денег. В них входят следующие параметры:

  • ограничение на сумму (фиксированный размер или определенный процент от общих средств);
  • временной лимит (за сутки, месяц, 100 дней);
  • место получения наличных - касса банка, банкоматы или терминалы партнеров.

    • Принимать решение стоит строго по личным потребностям и исходя из стоимости обслуживания.

    Следует отметить, что многие финансовые организации предлагают грейс-период - льготный промежуток времени для бесплатного погашения задолженности. Если вы выплачиваете весь долг до истечения срока, то проценты не взимаются. Однако необходимо уточнить, распространяется ли данная опция на обналиченные деньги.

    Определившись с выбором, переходите к процессу оформления. Он состоит из двух шагов — составление заявления и получение ответа. Вы также можете заполнить анкету на официальном сайте. Такой способ не только избавит вас от поездки в офис, но и сократит время на рассмотрение — онлайн-заявки обрабатываются гораздо быстрее обычных.

    Где найти информацию

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