Ежегодно финансовые организации разрабатывают новые продукты для привлечения клиентов. Одним из таких можно назвать кредитные карты с возможностью снятия наличных в банке Тинькофф Банк. Данная услуга предусмотрена для тех случаев, когда необходимо иметь на руках купюры для покупки или оплаты чего-либо. Несмотря на то, что «пластик» предназначен для безналичных платежей, иногда возникает потребности в расчетах обыкновенными деньгами.

Для таких случаев и была создана рассматриваемая нами услуга. Разумеется, она имеет ряд ограничений как по времени, так и по размеру обналичиваемых средств. Разные организации устанавливают свои лимиты. Например, вы не сможете снять больше фиксированной суммы или определенного процента от всего объема на вашем счету. Такие условия предусмотрены не только для контроля финансового потока клиента, но и в целях безопасности.

При этом необходимо уточнить, где именно можно снимать наличные — только в «своих» банкоматах, или же можно воспользоваться терминалами организаций-партнеров. Также уточните о размерах сборов в случае обналичивания сверх установленного лимита.

Однако не стоит забывать, что данный продукт — способ получения заемных средств. Поэтому важно изучить все условия, перед тем как оформлять их. Очень важно уделить внимание следующим параметрам:

процентная ставка;

график погашения;

стоимость обслуживания.

Внимательно проанализируйте все аспекты — именно от них зависит, сколько в итоге составит ваша задолженность. Как правило, банки предоставляют своим клиентам грейс-период. Он предусмотрен для бесплатного погашения задолженности в установленные сроки при соблюдении договорных условий. Льготный промежуток составляет от 50 до 100 календарных дней. Иными словами, вы возвращаете долг без процентов.

Что в итоге

«Пластик» с заемной линией — универсальный инструмент в современной жизни. Он быстро решает проблему нехватки финансов, а также на нем удобно и безопасно хранить деньги — при потере или краже достаточно связаться с оператором и он мгновенно заблокирует ваш счет. К тому же картодержатели получают доступ к мобильным приложениям и интернет-банкингу, с помощью которых можно оплачивать счета и переводить средства. Для оформления вам необходимо представить паспорт и справку о постоянном источнике дохода (форма 2-НДФЛ). После составления заявления вы ожидаете ответа в течение одного-двух рабочих дней. Или же заполните анкету на официальном сайте организации — онлайн-заявки рассматриваются гораздо быстрее.

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