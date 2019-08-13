Часто случается так, что людям срочно требуются деньги, которых у них на данный момент нет. Каждый старается справиться с финансовыми трудностями по-своему. Одни пытаются занять необходимую сумму у родственников либо знакомых, другие отправляются в банк за потребительским займом или в микрофинансовую организацию.

Эту задачу можно решить и другим способом — стать владельцем кредитной карты с низким процентом, позволяющей на выгодных условиях брать заемные средства и возвращать их в течение льготного периода без начисления процентов. Держателю такого пластика не нужно подстраиваться под график работы банковского отделения и каждый раз писать заявление на предоставление ссуды, достаточно один раз подписать договор и возобновлять его по мере необходимости.

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