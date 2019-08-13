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Кредитные карты с низким процентом в Киви Банке

Банк: Киви Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 365 0 нет
1 476 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Часто случается так, что людям срочно требуются деньги, которых у них на данный момент нет. Каждый старается справиться с финансовыми трудностями по-своему. Одни пытаются занять необходимую сумму у родственников либо знакомых, другие отправляются в банк за потребительским займом или в микрофинансовую организацию.

Эту задачу можно решить и другим способом — стать владельцем кредитной карты с низким процентом, позволяющей на выгодных условиях брать заемные средства и возвращать их в течение льготного периода без начисления процентов. Держателю такого пластика не нужно подстраиваться под график работы банковского отделения и каждый раз писать заявление на предоставление ссуды, достаточно один раз подписать договор и возобновлять его по мере необходимости.

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Основные характеристики каждой программы, на которые следует обратить внимание:

  • процентная ставка — чем ниже, тем лучше;
  • лимит заемных средств;
  • длительность протяженного периода — чем больше, тем выгоднее пользователю;
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