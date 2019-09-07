Кредитные карты с низким процентом в банке «Ренессанс Кредит»

Банк: Ренессанс Кредит
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 19,9% до 300 000 до 55 0 - 1 188 нет
549 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отличное обслуживание.
Оценка: 5 Проверяется
Хочу отметить работу сотрудника данного офиса: главного специалиста Евсеева Ладимира С. Его не формальный подход к проблемам клиента, доброжелательное отношение и профессионализм... Весь отзыв
Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Хочу выразить свою благодарность сотрудникам Совкомбанка в г. РАЙЧИХИНСК МО 255,за оказанную консультацию и помощь.  Благодаря грамотности в сфере банковских... Весь отзыв
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Кредитные карты с низким процентом в банке «Ренессанс Кредит» в городах:

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Кредитные карты с низким процентом сегодня считаются одним из показателей серьезного и внимательного отношения к деньгам, умения планировать свою жизнь. Их наличие в бумажнике говорит о финансовой подкованности и платежеспособности.

В нашей стране уже давно активно используют электронные средства платежей, позволяющие не носить с собой наличные. Это удобно и практично — не надо думать о сдаче, нет лишней тяжести в сумке либо кармане.

Однако кроме дебетового продукта в настоящее время существует еще и пластик, дающий доступ к финансам банка. Это хорошая альтернатива потребительским займам. Какими бы преимуществами те не обладали, все же у них есть ряд весомых минусов, которые пластику не присущи.

Если вы станете держателем этого платежного инструмента, то быстро оцените все его плюсы:

  • постоянно обращаться в финансовую организацию, если у вас закончились деньги и необходимы заемные средства, больше не требуется. Теперь у вас есть возможность брать ссуду, когда она понадобится;
  • оформить пластик проще, чем обычный заем — требуется меньше времени, документов, не нужно искать поручителей;
  • вы можете возвращать долг сразу одной большой суммой или разбивать ее на несколько маленьких платежей. Выбирайте, что вам более удобно;
  • банки предлагают своим клиентам дополнительные услуги и бонусы, а также льготный период — срок, в течение которого проценты на траты со счета не начисляются.

    • Выгодная процентная ставка

    Пользуясь взятыми у финансовой организации деньгами, не стоит забывать, что занятое нужно вовремя возвращать. Выбирая подходящую вам банковскую программу, следует заранее подумать о том, как вы будете выплачивать проценты.

    Высокая ставка может сделать невыгодным самый, казалось бы, привлекательный продукт. Поэтому лучше выбирать варианты с низким процентом и длительным льготным процентом. Тогда вы будете уверены в том, что сможете вовремя возместить банку одолженное у него.

    Где найти самые лучшие варианты? Предложений сегодня настолько много, что на знакомство с ними уйдет немало времени.

    Лучшие варианты на Banki.ru

    Мы сделали это за вас — выбрали нужное предложение, изучили всю информацию по нему и вычленили самое важное, а потом разместили полезные сведения на этой странице сайта. Все данные регулярно перепроверяются в автоматическом режиме и при необходимости тут же корректируются либо полностью обновляются.

    Здесь представлены подробности о лимите заемных средств, стоимости годового обслуживания, популярности продукта, наличии либо отсутствии различных бонусов и прочая ценная информация, которая заинтересует потенциального клиента банка. Одним нажатием кнопки «Онлайн-заявка» можно перейти на новую страницу, где размещена онлайн-форма заявления. Ее заполнение не занимает много времени, а готовую заявку быстро рассмотрят сотрудники финансовой организации. О вынесенном ими решении вы узнаете посредством телефонного звонка или SMS.

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