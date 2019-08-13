Кредитная карта с низким процентом — хороший выбор для человека, которому нужна возможность в любой момент взять заемные средства, чтобы решить неожиданно возникшие финансовые проблемы. Не всегда получается быстро получить потребительский заем в банке либо занять необходимую сумму у родственников или друзей. Благодаря пластику можно брать деньги, когда они понадобились, в том числе ночью, в выходные или праздники.

Полезная информация на Banki.ru

На сайте собраны выгодные предложения от , надежной финансовой организации, пользующейся заслуженным доверием множества клиентов. Характерные особенности программ, представленных на этой странице — низкая процентная ставка и длительный льготный период. Это значит, что при должном контроле над расходами вы можете пользоваться заемными средствами практически бесплатно. Нужно лишь вовремя гасить задолженность.

При выборе программы, которая оптимально соответствует вашим запросам, следует обратить внимание на несколько важных характеристик. Выше упомянуты процент и протяженность льготного периода, но есть и другие параметры:

максимальная сумма займа;

стоимость годового обслуживания — как правило, платить нужно за второй и последующие годы использования, а выпуск пластика и первые двенадцать месяцев оплачивать не придется;

уровень популярности;

наличие различных бонусов и/или опции Cash Back, дающей возможность вернуть на счет часть средств, израсходованных в магазинах.

Специальная функция позволяет ранжировать предложения по различным критериям. Достаточно одного нажатия кнопки, чтобы поднять в верхнюю часть списка варианты, максимально соответствующие запросу.

Отзывы

Рассказы клиентов банка — еще один ценный источник информации. Они делятся своим опытом обращения за пластиком, общения с сотрудниками, оформления документов. Вы тоже можете оставить на сайте собственный отзыв и дать посетителям Banki.ru полезные советы.

Как обратиться в банк?

1. Внимательно изучите условия всех программ, размещенных на этой странице, и определитесь с выбором.

2. Нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с заинтересовавшим вас предложением.

3. На открывшейся странице заполните заявление и отправьте готовый документ на рассмотрение.

Обработка клиентских обращений не занимает много времени. Вскоре сотрудники банка свяжутся с вами, чтобы сообщить о принятом решении.