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Кредитные карты с низким процентом в Восточном Банке

Банк: Восточный Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
3 847 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 28% до 300 000 до 90 0 есть
1 753 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с низким процентом в Восточном Банке в городах:

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Кредитная карта с низким процентом — хороший выбор для человека, которому нужна возможность в любой момент взять заемные средства, чтобы решить неожиданно возникшие финансовые проблемы. Не всегда получается быстро получить потребительский заем в банке либо занять необходимую сумму у родственников или друзей. Благодаря пластику можно брать деньги, когда они понадобились, в том числе ночью, в выходные или праздники.

Полезная информация на Banki.ru

На сайте собраны выгодные предложения от , надежной финансовой организации, пользующейся заслуженным доверием множества клиентов. Характерные особенности программ, представленных на этой странице — низкая процентная ставка и длительный льготный период. Это значит, что при должном контроле над расходами вы можете пользоваться заемными средствами практически бесплатно. Нужно лишь вовремя гасить задолженность.

При выборе программы, которая оптимально соответствует вашим запросам, следует обратить внимание на несколько важных характеристик. Выше упомянуты процент и протяженность льготного периода, но есть и другие параметры:

  • максимальная сумма займа;
  • стоимость годового обслуживания — как правило, платить нужно за второй и последующие годы использования, а выпуск пластика и первые двенадцать месяцев оплачивать не придется;
  • уровень популярности;
  • наличие различных бонусов и/или опции Cash Back, дающей возможность вернуть на счет часть средств, израсходованных в магазинах.

    • Специальная функция позволяет ранжировать предложения по различным критериям. Достаточно одного нажатия кнопки, чтобы поднять в верхнюю часть списка варианты, максимально соответствующие запросу.

    Отзывы

    Рассказы клиентов банка — еще один ценный источник информации. Они делятся своим опытом обращения за пластиком, общения с сотрудниками, оформления документов. Вы тоже можете оставить на сайте собственный отзыв и дать посетителям Banki.ru полезные советы.

    Как обратиться в банк?

    1. Внимательно изучите условия всех программ, размещенных на этой странице, и определитесь с выбором.

    2. Нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с заинтересовавшим вас предложением.

    3. На открывшейся странице заполните заявление и отправьте готовый документ на рассмотрение.

    Обработка клиентских обращений не занимает много времени. Вскоре сотрудники банка свяжутся с вами, чтобы сообщить о принятом решении.