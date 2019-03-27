Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда личных средств не хватает для удовлетворения потребностей. Покупка бытовой техники или мебели — недешевое удовольствие, денег на которое может не оказаться под рукой. В таком случае мы обращаемся к друзьям или в финансовые организации. И если у знакомых большую сумму не занять, то второй вариант — оптимальное решение проблемы. Один из самых популярных заемных продуктов среди населения на сегодня — кредитная карта Visa «Сбербанка».

Данная организация — крупнейшая в своем секторе на территории России. Банк постоянно развивается, предлагая множество услуг физическим и юридическим лицам— заемные средства, вклады, интернет-банкинг и др. Руководство сделало ставку на высокое качество обслуживания и активное внедрение современных технологий, благодаря чему потребители пользуются продуктами с максимальным комфортом. При этом широкая сеть филиалов по всей стране способствует привлечению клиентов, которые могут получить консультацию по любому интересующему вопросу у высококвалифицированного персонала.

Основные аспекты

Получение «пластика» — важный и ответственный процесс, поскольку от вашего подхода зависит то, как вы будете использовать его преимущества. Поэтому сначала необходимо изучить все условия предоставления — процентную ставку, сроки, длительность льготного периода. Лимит по данной линии — небольшой, поэтому для оформления достаточно представить лишь паспорт. Если же у вас возникли вопросы — смело задавайте их сотрудникам банка. Они с радостью объяснят вам все непонятные нюансы и помогут найти выгодный вариант.

Достоинства платежного инструмента «Виза» мы рассмотри ниже:

Грейс-период — до 50 календарных дней. В течение данного срока погашение происходит без уплаты процентов.

Партнерские программы. Оплачивая покупки в аптеках, спортивных магазинах, на АЗС вы получаете скидки и накапливаете бонусы, которые затем можно обменять на авиабилеты, поход в театр или поездку на такси.

Мобильные приложения. Они предназначены для управления счетом и пользования сервисами «Мобильный банк», «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж».

Составить заявление можно в офисе или на официальном сайте. В последние годы многие предпочитают именно последний способ, поскольку он намного удобнее — нет нужды покидать дом (работу) и стоять в очередях.После заполнения онлайн-заявки с вами свяжется менеджер организации и сообщит день готовности «пластика».

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