Оценка: Проверяется
Здесь можно оформить онлайн кредитную карту Виза в Сбербанке с низким процентом и удобными условиями.
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Classic
|23,9%
|до 600 000
|до 50
|0
|нет
|
|
Visa Gold
|23,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 3 500
|нет
|
|
Visa Classic
|23,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 900
|нет
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|23,9%
|до 600 000
|до 50
|0
|нет
|
|
Visa Classic
|23,9%
|до 600 000
|до 50
|900
|нет
|
|
Visa Gold
|23,9%
|до 600 000
|до 50
|3 500
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.