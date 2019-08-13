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Кредитные карты студентам в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк
10 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок
Visa Gold
 от 11,99% до 700 000 до 100 2 990 - 3 490 нет
359 заявок
Mastercard Standard
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
163 заявки
Mastercard World
 от 25,99% до 300 000 до 60 3 990 до 10%
103 заявки
от 23,99% до 500 000 до 60 990 - 1 290 нет
50 заявок
Mastercard World
 от 23,99% до 700 000 до 60 490 нет
28 заявок
Visa Platinum
 от 11,99% до 1 000 000 до 100 5 490 - 6 990 нет
8 заявок
Mastercard Gold
 от 11,99% до 700 000 до 100 2 990 - 3 490 нет
7 заявок
Mastercard Standard
 от 23,99% до 500 000 до 60 990 нет
6 заявок
от 23,99% до 1 000 000 до 60 4 990 - 6 490 нет
2 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Самым простым способом получения заемных средств для молодежи станут кредитные карты студентам в Альфа-Банке. Специальные программы для молодых клиентов помогают осуществлять мечты о важной покупке и не копить на нее месяцами. После одобрения заявки выдается карточка с определенной суммой, ее можно расходовать по своему усмотрению. Выданный капитал можно использовать для оплаты любых товаров, также пластиком можно рассчитаться в любом пункте сферы обслуживания. Возможно снятие наличных в пределах установленного лимита, за эту услугу будет взиматься комиссия.

Как воспользоваться услугой? Правила выдачи

Стать держателем пластика могут учащиеся высших и средне-специальных учебных заведений, обязательное условие — достижение совершеннолетия. Карточки выдаются с 18-19 лет, хотя некоторые организации поднимают возрастную планку до 21 года. Доступная сумма на счете будет зависеть от подтверждённой платежеспособности: чем больше зарплата или стипендия, тем больше денег предлагается взять в долг. Желательно представить справки, подтверждающие, что доход является постоянным — это позволит снизить процентную ставку.

Чтобы стать обладателем банковского продукта, необходимо сделать следующее:

  • Собрать необходимые документы в зависимости от условий программы. Потребуется паспорт, может понадобиться справка о доходах, студенческий билет, справка о стипендии, копия трудовой книжки. Чем полнее собранный комплект, тем доступнее окажутся условия.
  • Отправить заявку. Можно заполнить заявление в офисе, а можно послать запрос через интернет, для этого заполняется форма на официальном сайте. В ней указываются паспортные данные, сведения о месте учебе и трудоустройстве, размер получаемого дохода.
  • Дождаться ответа. Рассмотрение обычно занимает 1-2 дня, по некоторым программам запросы рассматриваются моментально. Банк сделает запрос в БКИ, по истории клиента можно судить об ответственности по отношению к долговым обязательствам.
  • После одобрения посетить офис для подписания договора. Перед подписанием соглашения нужно внимательного его прочитать и разъяснить все непонятные пункты.

    • Если предусмотрен беспроцентный период, можно воспользоваться банковскими деньгами бесплатно. Для этого необходимо вернуть занятую сумму в течение установленного срока, она составляет от 30 до 100 дней. При этом проценты не начисляются, поэтому переплачивать не придется.

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