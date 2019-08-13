Самым простым способом получения заемных средств для молодежи станут кредитные карты студентам в Альфа-Банке. Специальные программы для молодых клиентов помогают осуществлять мечты о важной покупке и не копить на нее месяцами. После одобрения заявки выдается карточка с определенной суммой, ее можно расходовать по своему усмотрению. Выданный капитал можно использовать для оплаты любых товаров, также пластиком можно рассчитаться в любом пункте сферы обслуживания. Возможно снятие наличных в пределах установленного лимита, за эту услугу будет взиматься комиссия.

Как воспользоваться услугой? Правила выдачи

Стать держателем пластика могут учащиеся высших и средне-специальных учебных заведений, обязательное условие — достижение совершеннолетия. Карточки выдаются с 18-19 лет, хотя некоторые организации поднимают возрастную планку до 21 года. Доступная сумма на счете будет зависеть от подтверждённой платежеспособности: чем больше зарплата или стипендия, тем больше денег предлагается взять в долг. Желательно представить справки, подтверждающие, что доход является постоянным — это позволит снизить процентную ставку.

Чтобы стать обладателем банковского продукта, необходимо сделать следующее:

Собрать необходимые документы в зависимости от условий программы. Потребуется паспорт, может понадобиться справка о доходах, студенческий билет, справка о стипендии, копия трудовой книжки. Чем полнее собранный комплект, тем доступнее окажутся условия.

Отправить заявку. Можно заполнить заявление в офисе, а можно послать запрос через интернет, для этого заполняется форма на официальном сайте. В ней указываются паспортные данные, сведения о месте учебе и трудоустройстве, размер получаемого дохода.

Дождаться ответа. Рассмотрение обычно занимает 1-2 дня, по некоторым программам запросы рассматриваются моментально. Банк сделает запрос в БКИ, по истории клиента можно судить об ответственности по отношению к долговым обязательствам.

После одобрения посетить офис для подписания договора. Перед подписанием соглашения нужно внимательного его прочитать и разъяснить все непонятные пункты.

Если предусмотрен беспроцентный период, можно воспользоваться банковскими деньгами бесплатно. Для этого необходимо вернуть занятую сумму в течение установленного срока, она составляет от 30 до 100 дней. При этом проценты не начисляются, поэтому переплачивать не придется.

Помощь при выборе подходящего варианта

Чтобы сориентироваться в широком выборе услуг финансовых организаций, воспользуйтесь помощью онлайн-сервиса Banki.ru. На странице представлен список актуальных вариантов, информация по ним регулярно обновляется. Сравните параметры, прочитайте отзывы других пользователей, оцените все предстоящие затраты.

Пройдите по ссылке на официальный ресурс, чтобы заполнить форму и отправить анкету на рассмотрение. Вы получите ответ на номер телефона или на адрес электронной почты.