|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
|
6 635 заявок
|
Visa Gold
|от 11,99%
|до 700 000
|до 100
|2 990 - 3 490
|нет
|
359 заявок
|
Mastercard Standard
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
|
163 заявки
|
Mastercard World
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|3 990
|до 10%
|
103 заявки
|
Visa Signature
|от 23,99%
|до 500 000
|до 60
|990 - 1 290
|нет
|
50 заявок
|
Mastercard World
|от 23,99%
|до 700 000
|до 60
|490
|нет
|
28 заявок
|
Visa Platinum
|от 11,99%
|до 1 000 000
|до 100
|5 490 - 6 990
|нет
|
8 заявок
|
Mastercard Gold
|от 11,99%
|до 700 000
|до 100
|2 990 - 3 490
|нет
|
7 заявок
|
Mastercard Standard
|от 23,99%
|до 500 000
|до 60
|990
|нет
|
6 заявок
|
Visa Signature
|от 23,99%
|до 1 000 000
|до 60
|4 990 - 6 490
|нет
|
2 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Самым простым способом получения заемных средств для молодежи станут кредитные карты студентам в Альфа-Банке. Специальные программы для молодых клиентов помогают осуществлять мечты о важной покупке и не копить на нее месяцами. После одобрения заявки выдается карточка с определенной суммой, ее можно расходовать по своему усмотрению. Выданный капитал можно использовать для оплаты любых товаров, также пластиком можно рассчитаться в любом пункте сферы обслуживания. Возможно снятие наличных в пределах установленного лимита, за эту услугу будет взиматься комиссия.
Как воспользоваться услугой? Правила выдачи
Стать держателем пластика могут учащиеся высших и средне-специальных учебных заведений, обязательное условие — достижение совершеннолетия. Карточки выдаются с 18-19 лет, хотя некоторые организации поднимают возрастную планку до 21 года. Доступная сумма на счете будет зависеть от подтверждённой платежеспособности: чем больше зарплата или стипендия, тем больше денег предлагается взять в долг. Желательно представить справки, подтверждающие, что доход является постоянным — это позволит снизить процентную ставку.
Чтобы стать обладателем банковского продукта, необходимо сделать следующее:
Если предусмотрен беспроцентный период, можно воспользоваться банковскими деньгами бесплатно. Для этого необходимо вернуть занятую сумму в течение установленного срока, она составляет от 30 до 100 дней. При этом проценты не начисляются, поэтому переплачивать не придется.
Помощь при выборе подходящего варианта
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