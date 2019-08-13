|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
|от 0%
|до 300 000
|до 51
|0
|нет
|
5 069 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Сегодня есть возможность получить кредитные карты студентам в Хоум Кредит Банке без сбора справок о доходах и наличия официального трудоустройства. Предложения для молодёжи стали доступнее, так как повышенная конкуренция вынуждает банки снижать требования к клиентам. Кроме того, молодая аудитория является наиболее активным потребителем товаров и услуг, что стимулирует потребность в заемных средствах. Получить их можно при наличии даже небольшого собственного дохода или стипендии от государственных учебных заведений.
Особенности и преимущества выдачи
После одобрения заявки получателю предоставляется карточка с одобренным лимитом, ее можно использовать для оплаты покупок в магазинах или снятия наличных с уплатой комиссии. Количество запросов не ограничивается: можно сколько угодно раз снимать и возвращать деньги в течение срока использования. Не придется отчитываться о тратах: деньги можно использовать на любые цели. Основной плюс такого банковского продукта — возможность сразу реализовать желания, а не копить подолгу на покупку.
У молодежных программ есть ряд специфических особенностей:
Набор необходимых документов для получения может отличаться. В некоторых организациях требуется только паспорт, но процент будет максимальным. Переплата окажется меньше, если получатель может предоставить справку о доходах 2 НДФЛ или справку о стипендии, копию трудовой книжки, студенческого билета или зачетки. Стоит заранее узнать подробные условия, чтобы подобрать вариант с наиболее подходящими параметрами.
Куда лучше подать заявку?
Для выбора оптимального решения ознакомьтесь с информацией на сайте Banki.ru. Здесь собраны актуальные полезные данные, которые позволят сравнить условия и найти наиболее экономичный вариант. Оцените требования, ставку, стоимость годового обслуживания и не только. Также предлагается прочитать отзывы других пользователей и сделать вывод.
Перейдите по ссылке на выбранный сайт, чтобы заполнить заявление-анкету и отправить ее через интернет. Ответ придет в короткие сроки.