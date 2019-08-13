Россия
Вход
Поиск

Кредитные карты студентам в Хоум Кредит Банке

Банк: Хоум Кредит Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
 от 0% до 300 000 до 51 0 нет
5 069 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты студентам в Хоум Кредит Банке в городах:

Подробнее

Сегодня есть возможность получить кредитные карты студентам в Хоум Кредит Банке без сбора справок о доходах и наличия официального трудоустройства. Предложения для молодёжи стали доступнее, так как повышенная конкуренция вынуждает банки снижать требования к клиентам. Кроме того, молодая аудитория является наиболее активным потребителем товаров и услуг, что стимулирует потребность в заемных средствах. Получить их можно при наличии даже небольшого собственного дохода или стипендии от государственных учебных заведений.

Особенности и преимущества выдачи

После одобрения заявки получателю предоставляется карточка с одобренным лимитом, ее можно использовать для оплаты покупок в магазинах или снятия наличных с уплатой комиссии. Количество запросов не ограничивается: можно сколько угодно раз снимать и возвращать деньги в течение срока использования. Не придется отчитываться о тратах: деньги можно использовать на любые цели. Основной плюс такого банковского продукта — возможность сразу реализовать желания, а не копить подолгу на покупку.

У молодежных программ есть ряд специфических особенностей:

  • Минимальная возрастная планка снижена до 18-19 лет. По стандартным программам финансирования она составляет минимум 21-23 года.
  • Ограничен доступный лимит — он примерно вдвое меньше, чем по классическим предложениям. Это не позволит молодым пользователям набрать слишком большую сумму долга и предотвратит проблемы с возвратом.
  • Есть льготный беспроцентный период. В течение этого срока можно вернуть занятые деньги без переплаты, проценты не начисляются.
  • Процентная ставка достаточно высокая, это связано с повышенной рискованностью финансирования молодежи. Часто у студенчества нет стабильного дохода, а временные подработки могут внезапно прекратиться.
  • Доступны различные скидки и бонусы. Партнерские акции позволяют дешевле покупать товары в магазинах, это возможность постоянно экономить. Если доступна функция кэшбек, часть потраченных денег будет возвращаться на счет.

    • Набор необходимых документов для получения может отличаться. В некоторых организациях требуется только паспорт, но процент будет максимальным. Переплата окажется меньше, если получатель может предоставить справку о доходах 2 НДФЛ или справку о стипендии, копию трудовой книжки, студенческого билета или зачетки. Стоит заранее узнать подробные условия, чтобы подобрать вариант с наиболее подходящими параметрами.

    Куда лучше подать заявку?

    Для выбора оптимального решения ознакомьтесь с информацией на сайте Banki.ru. Здесь собраны актуальные полезные данные, которые позволят сравнить условия и найти наиболее экономичный вариант. Оцените требования, ставку, стоимость годового обслуживания и не только. Также предлагается прочитать отзывы других пользователей и сделать вывод.

    Перейдите по ссылке на выбранный сайт, чтобы заполнить заявление-анкету и отправить ее через интернет. Ответ придет в короткие сроки.