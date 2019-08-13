Самый простой способ получить деньги в долг для молодого человека — это специальные кредитные карты студентам в Московском Кредитном Банке. Такие банковские продукты имеют ряд отличий от стандартных карточек, так как они ориентированы специально на молодую аудиторию и предоставляют широкие возможности для покупок за счет банковских средств. Получать их можно уже с 18 лет, возрастная планка понижена, по сравнению со специальными программами. Их удобно оформить учащимся вузов, техникумов, колледжей и других средне-специальных и высших учебных заведений.

В чем особенности предоставления?

Стандартные предложения рассчитаны на клиентов в возрасте от 21-23 лет, к этому времени обычно уже есть официальное трудоустройство и достаточный стабильный заработок и возможность гарантированного погашения долга. Молодежные программы ориентированы на студенчество, так как многие молодые люди уже подрабатывают, а также получают стипендию. Для получения карточки не требуется подтверждать официальный доход, хотя и процентная ставка по ним выше.

У таких продуктов есть следующие специфические черты:

Увеличенный процент за пользование заемным капиталом. Он обусловлен повышенным риском: нет гарантии, что у клиента сохранится постоянный доход, и он сумеет без проблем рассчитаться со своими обязательствами.

Уменьшенный доступный лимит. Он связан с более низкой платежеспособностью: организация не позволит набрать крупные долги, которые будет трудно погасить вовремя.

Большой спектр бонусов и скидок. Молодежь активно участвует в рекламных акциях и делает покупки на распродажах со скидками, поэтому она заинтересована в разнообразном функционале. Пластик позволит экономить на сделках и возвращать часть потраченного капитала с помощью функции кэшбек.

Есть и еще одно выгодное преимущество — льготный беспроцентный период. Эмитент предоставляет возможность не переплачивать, если взятая сумма будет возвращена в течение установленного льготного срока. В этом случае услуги банка окажутся бесплатными. Такой подход помогает пользователю научиться заранее планировать свои расходы и искать наиболее разумные пути для погашения обязательств. Карточка — атрибут взрослой жизни, и это одна из причин широкой популярности у молодежи. Можно заказать пластик с привлекательным интересным дизайном.

Куда лучше обратиться?

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