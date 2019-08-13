|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|от 21%
|до 800 000
|до 55
|0 - 5 500
|нет
|
Visa Gold
Mastercard Gold
|от 21%
|до 500 000
|до 55
|0 - 3 000
|нет
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|от 21%
|до 300 000
|до 55
|850
|нет
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|от 18%
|до 7 500
|до 55
|24
|нет
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Самый простой способ получить деньги в долг для молодого человека — это специальные кредитные карты студентам в Московском Кредитном Банке. Такие банковские продукты имеют ряд отличий от стандартных карточек, так как они ориентированы специально на молодую аудиторию и предоставляют широкие возможности для покупок за счет банковских средств. Получать их можно уже с 18 лет, возрастная планка понижена, по сравнению со специальными программами. Их удобно оформить учащимся вузов, техникумов, колледжей и других средне-специальных и высших учебных заведений.
В чем особенности предоставления?
Стандартные предложения рассчитаны на клиентов в возрасте от 21-23 лет, к этому времени обычно уже есть официальное трудоустройство и достаточный стабильный заработок и возможность гарантированного погашения долга. Молодежные программы ориентированы на студенчество, так как многие молодые люди уже подрабатывают, а также получают стипендию. Для получения карточки не требуется подтверждать официальный доход, хотя и процентная ставка по ним выше.
У таких продуктов есть следующие специфические черты:
Есть и еще одно выгодное преимущество — льготный беспроцентный период. Эмитент предоставляет возможность не переплачивать, если взятая сумма будет возвращена в течение установленного льготного срока. В этом случае услуги банка окажутся бесплатными. Такой подход помогает пользователю научиться заранее планировать свои расходы и искать наиболее разумные пути для погашения обязательств. Карточка — атрибут взрослой жизни, и это одна из причин широкой популярности у молодежи. Можно заказать пластик с привлекательным интересным дизайном.
Куда лучше обратиться?
Чтобы выбрать подходящее предложение, воспользуйтесь услугами онлайн-сервиса Banki.ru. Здесь можно ознакомиться с полным набором доступных предложений, представлена информация об условиях выдачи и требованиях к пользователям, также можно воспользоваться чужим опытом пользования — ознакомьтесь с отзывами других получателей, чтобы оценить качество обслуживания в отделениях и честность сотрудничества. Выбрав лучшее решение, перейдите по ссылке и заполните заявление-анкету на сайте. Дождитесь одобрения и подпишите договор для выдачи пластика на установленный срок.