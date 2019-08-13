Молодым клиентам предлагается новая выгодная возможность - кредитные карты студентам в Почта Банке сегодня выдаются уже с 18 лет. Специальное молодежное предложение позволит осуществлять мечты и не копить деньги на важные покупки месяцами. Это атрибут взрослой жизни и полной ответственности за свои финансовые дела — получите дополнительный кошелек, которым можно будет распоряжаться по своему усмотрению. Финансовые организации предъявляют минимум требований, пользование таких программ доступно самому широкому кругу граждан.

Что нужно для получения?

Для предоставления этого банковского продукта потребуется пройти стандартную процедуру. Совершеннолетний гражданин с постоянной пропиской в регионе присутствия банка подает заявку — это можно сделать в одном из отделений или дистанционно, через интернет. Также потребуется собрать стандартный пакет документов, подтверждающий наличие дохода и его размер. Особенность молодежных программ — сокращенный набор документов: в нем может отсутствовать справка о доходах 2 НДФЛ, а некоторые организации выдают деньги в долг только по паспорту.

При выборе подобных предложений необходимо обращать внимание на следующие параметры:

Процентная ставка. По данным программам она несколько выше, чем по стандартным, так как для организации-эмитента они связаны с повышенным риском. У молодежи часто нет стабильного заработка, поэтому с возвратом долга могут возникнуть непредвиденные трудности. Если получатель может предоставить полный набор документации, процент снижается.

Продолжительность льготного периода. Он составляет от 30 до 100 дней в зависимости от конкретной программы. В течение этого срока можно пользоваться заемными средствами бесплатно, при своевременном возврате процент не взимается.

Стоимость годового обслуживания. Чем шире функционал, тем она будет выше, поэтому необходимо подбирать пластик только с действительно полезными возможностями.

Минимальная возрастная планка. Некоторые учреждения повышают ее до 19 лет или 21 года для повышения надежности.

После отправки заявки служба безопасности обязательно проверит КИ клиента. Если будут выявлены другие просроченные долги и непогашенные обязательства, в выдаче будет отказано. Финансовую репутацию желательно формировать и улучшать с самых ранних лет, чтобы не иметь проблем в будущем.

Как выбрать подходящее решение?

Чтобы найти оптимальный вариант и не переплачивать за банковские услуги, воспользуйтесь помощью сервиса Banki.ru. Здесь представлен перечень актуальных предложений, которыми могут воспользоваться молодые получатели. Ознакомьтесь с параметрами выдачи, требованиями, дополнительными условиями, а также сравните предстоящие затраты на обслуживание, чтобы не переплачивать.

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