|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Platinum
|от 19,9%
|до 1 500 000
|до 60
|0 - 900
|нет
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Молодым клиентам предлагается новая выгодная возможность - кредитные карты студентам в Почта Банке сегодня выдаются уже с 18 лет. Специальное молодежное предложение позволит осуществлять мечты и не копить деньги на важные покупки месяцами. Это атрибут взрослой жизни и полной ответственности за свои финансовые дела — получите дополнительный кошелек, которым можно будет распоряжаться по своему усмотрению. Финансовые организации предъявляют минимум требований, пользование таких программ доступно самому широкому кругу граждан.
Что нужно для получения?
Для предоставления этого банковского продукта потребуется пройти стандартную процедуру. Совершеннолетний гражданин с постоянной пропиской в регионе присутствия банка подает заявку — это можно сделать в одном из отделений или дистанционно, через интернет. Также потребуется собрать стандартный пакет документов, подтверждающий наличие дохода и его размер. Особенность молодежных программ — сокращенный набор документов: в нем может отсутствовать справка о доходах 2 НДФЛ, а некоторые организации выдают деньги в долг только по паспорту.
При выборе подобных предложений необходимо обращать внимание на следующие параметры:
После отправки заявки служба безопасности обязательно проверит КИ клиента. Если будут выявлены другие просроченные долги и непогашенные обязательства, в выдаче будет отказано. Финансовую репутацию желательно формировать и улучшать с самых ранних лет, чтобы не иметь проблем в будущем.
Как выбрать подходящее решение?
Чтобы найти оптимальный вариант и не переплачивать за банковские услуги, воспользуйтесь помощью сервиса Banki.ru. Здесь представлен перечень актуальных предложений, которыми могут воспользоваться молодые получатели. Ознакомьтесь с параметрами выдачи, требованиями, дополнительными условиями, а также сравните предстоящие затраты на обслуживание, чтобы не переплачивать.
Перейдите по ссылке на выбранную страницу для заполнения формы и отправки анкеты онлайн. Ответ придет уже на следующий день, подпишите договор и пользуйтесь новыми возможностями.