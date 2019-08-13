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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
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|до 300 000
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1 476 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Выгодным предложением для совершеннолетних учащихся граждан являются кредитные карты студентам в Киви Банке. Финансовые учреждения часто отказывают молодым людям из-за отсутствия опыта работы или официального трудоустройства. На данный момент разработаны специальные программы, по которым даже учащиеся могут получить заемные средства без проблем. На сайте собраны различные варианты от ведущих банков. Отправить заявку можно через интернет, не выходя из дома.
Особенности продукта
Пластик является удобным платежным инструментом. Его не требуется постоянно обновлять, подавать заявление. Достаточно получить однократно карточку, а затем снимать столько денег, сколько необходимо, пополнять и снова использовать. Возможно снятие наличных или безналичный расчет в любых магазинах. Пластик для молодых клиентов имеет ряд особенностей:
Оформление проводится быстро и просто. Чтобы получить денежную помощь, надо написать заявление и предоставить указанные бумаги. Пользоваться ими можно до окончания срока действия, после чего нужно сделать перевыпуск или подыскать другой вариант.
Имеется плата за обслуживание. Ее размер указывается в договоре и озвучивается заранее. Многие финучреждения взымают плату даже при отсутствии движения финансов на счете. Также финансовые учреждения проверяют КИ и уровень дохода. При отсутствии работы вероятность отказа повышается.
Предложения от Banki.ru
На сайте собраны интересные программы для учащихся ВУЗов и других учебных заведений. Информация представлена доступно и понятно. В каталоге есть изображение пластика, стоимость годового обслуживания, ставка и беспроцентный период. Можно выбрать один вариант или отправить несколько заявок.
Для оформления требуется перейти по ссылке и заполнить небольшую анкету. Указывается ФИО, номер телефона, адрес прописки и проживания, другие данные.
Анкету можно отправить в любое время суток, но рассмотрение проводится в рабочее время организации. Ждать ответа недолго: всего пару дней. Затем придет уведомление с предварительным ответом. Если он положительный, необходимо предоставить в отделение бумаги, подписать договор и забрать платежное средство, когда оно будет готово.