Выгодным предложением для совершеннолетних учащихся граждан являются кредитные карты студентам в Киви Банке. Финансовые учреждения часто отказывают молодым людям из-за отсутствия опыта работы или официального трудоустройства. На данный момент разработаны специальные программы, по которым даже учащиеся могут получить заемные средства без проблем. На сайте собраны различные варианты от ведущих банков. Отправить заявку можно через интернет, не выходя из дома.

Особенности продукта

Пластик является удобным платежным инструментом. Его не требуется постоянно обновлять, подавать заявление. Достаточно получить однократно карточку, а затем снимать столько денег, сколько необходимо, пополнять и снова использовать. Возможно снятие наличных или безналичный расчет в любых магазинах. Пластик для молодых клиентов имеет ряд особенностей:

Финансы выдаются только гражданам, достигшим 18летнего возраста. В некоторых организациях нижняя граница — 19 лет.

Лимит небольшой, так как большинство молодых людей не могут подтвердить свой заработок или имеют небольшой опыт работы. Это повышает финансовые риски для финучреждения. Однако постоянным и благонадежным клиентам часто предлагаются более крупные суммы.

При оформлении необходимо предоставить документы: паспорт, студенческий билет, справку 2-НДФЛ и т.д. Этот список пополняется в зависимости от требований конкретной организации.

Процентная ставка различная: от 12 до 24%. Она зависит как от суммы, так и от конкретной программы. Из-за риска неуплат процент часто завышен.

У большинства подобных продуктов есть безлимитный период от 30 дней. В течение этого времени деньги можно вернуть без переплат.

Оформление проводится быстро и просто. Чтобы получить денежную помощь, надо написать заявление и предоставить указанные бумаги. Пользоваться ими можно до окончания срока действия, после чего нужно сделать перевыпуск или подыскать другой вариант.

Имеется плата за обслуживание. Ее размер указывается в договоре и озвучивается заранее. Многие финучреждения взымают плату даже при отсутствии движения финансов на счете. Также финансовые учреждения проверяют КИ и уровень дохода. При отсутствии работы вероятность отказа повышается.

Предложения от Banki.ru

На сайте собраны интересные программы для учащихся ВУЗов и других учебных заведений. Информация представлена доступно и понятно. В каталоге есть изображение пластика, стоимость годового обслуживания, ставка и беспроцентный период. Можно выбрать один вариант или отправить несколько заявок.

Для оформления требуется перейти по ссылке и заполнить небольшую анкету. Указывается ФИО, номер телефона, адрес прописки и проживания, другие данные.

Анкету можно отправить в любое время суток, но рассмотрение проводится в рабочее время организации. Ждать ответа недолго: всего пару дней. Затем придет уведомление с предварительным ответом. Если он положительный, необходимо предоставить в отделение бумаги, подписать договор и забрать платежное средство, когда оно будет готово.