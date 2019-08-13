|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 62
|0 - 869
|до 10%
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5 742 заявки
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Mastercard World
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 120
|0 - 1 089
|нет
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3 043 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Одним из самых востребованных продуктов стали кредитные карты студентам в Росбанке. Это выгодные программы, ориентированные на молодую аудиторию в возрасте от 18 лет. Получить карточку могут совершеннолетние студенты вузов, колледжей, техникумов и иных учебных заведений, а также работающие молодые люди. В этом возрасте у многих уже есть постоянный заработок: даже если он не слишком велик, он станет основанием для предоставления денег в долг. Для погашения может использоваться зарплата или стипендия, не всегда требуется наличие официального дохода.
Что нужно для выдачи пластика?
Для пользования услугой требуется оформить заявку по стандартной процедуре. Можно прийти в отделение и заполнить бланк заявления-анкеты, а можно воспользоваться формой в интернете. Процедура отправки не потребует много времени, ответ придет в течение 1-2 рабочих дней. Есть программы с моментальным рассмотрением: отклик на запрос приходит за несколько минут, из-за низких требований велики шансы на одобрение.
Чтобы воспользоваться этим банковским предложением, необходимо соответствовать ряду обязательных требований:
Шансы на положительный ответ повышаются, если предоставляется справка о доходах 2-НДФЛ, копия трудовой книжки и иные документы, подтверждающие наличие постоянного дохода. Также в этом случае снижается процентная ставка, увеличивается лимит, можно выбрать пластик с более широким функционалом. При выборе обращайте внимание на стоимость годового обслуживания: она зависит от функций карточки, нет необходимости переплачивать за ненужные и неиспользуемые возможности.
Куда лучше отправить запрос?
Перед отправкой заявки онлайн сравните все имеющиеся предложения, в этом поможет онлайн-сервис Banki.ru. На странице представлена подробная информация для сравнения параметров: оцените проценты, продолжительность льготного периода, перечень требований и другие условия. Воспользуйтесь удобной возможностью, чтобы заранее рассчитать предстоящие траты, избавиться от ненужных расходов и без сложностей рассчитаться с долгами.
Перейдите на страницу по ссылке, заполните форму и отправьте ее через интернет. Получите ответ в минимальный срок: после одобрения останется только подписать договор.