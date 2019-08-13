Одним из самых востребованных продуктов стали кредитные карты студентам в Росбанке. Это выгодные программы, ориентированные на молодую аудиторию в возрасте от 18 лет. Получить карточку могут совершеннолетние студенты вузов, колледжей, техникумов и иных учебных заведений, а также работающие молодые люди. В этом возрасте у многих уже есть постоянный заработок: даже если он не слишком велик, он станет основанием для предоставления денег в долг. Для погашения может использоваться зарплата или стипендия, не всегда требуется наличие официального дохода.

Что нужно для выдачи пластика?

Для пользования услугой требуется оформить заявку по стандартной процедуре. Можно прийти в отделение и заполнить бланк заявления-анкеты, а можно воспользоваться формой в интернете. Процедура отправки не потребует много времени, ответ придет в течение 1-2 рабочих дней. Есть программы с моментальным рассмотрением: отклик на запрос приходит за несколько минут, из-за низких требований велики шансы на одобрение.

Чтобы воспользоваться этим банковским предложением, необходимо соответствовать ряду обязательных требований:

Достижение совершеннолетия. С 18 лет человек получает право самостоятельно распоряжаться своими финансами и несет полную ответственность за принятые решения.

Гражданство РФ и постоянная прописка в регионе, где работает отделение финансовой организации. Временной регистрации недостаточно, можно столкнуться с отказом из-за повышенной рискованности для банка.

Хорошая КИ. У получателя не должно быть просрочек и непогашенных обязательств. Если он ранее не обращался за заемным капиталом, одобренная сумма будет минимальной. При повторных обращениях лимит увеличится, если с погашением не возникло никаких проблем. Важно ответственно относиться к формированию финансовой репутации, чтобы не иметь сложностей в будущем.

Шансы на положительный ответ повышаются, если предоставляется справка о доходах 2-НДФЛ, копия трудовой книжки и иные документы, подтверждающие наличие постоянного дохода. Также в этом случае снижается процентная ставка, увеличивается лимит, можно выбрать пластик с более широким функционалом. При выборе обращайте внимание на стоимость годового обслуживания: она зависит от функций карточки, нет необходимости переплачивать за ненужные и неиспользуемые возможности.

Куда лучше отправить запрос?

Перед отправкой заявки онлайн сравните все имеющиеся предложения, в этом поможет онлайн-сервис Banki.ru. На странице представлена подробная информация для сравнения параметров: оцените проценты, продолжительность льготного периода, перечень требований и другие условия. Воспользуйтесь удобной возможностью, чтобы заранее рассчитать предстоящие траты, избавиться от ненужных расходов и без сложностей рассчитаться с долгами.

Перейдите на страницу по ссылке, заполните форму и отправьте ее через интернет. Получите ответ в минимальный срок: после одобрения останется только подписать договор.