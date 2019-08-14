Сегодня есть возможность получить кредитные карты студентам в Совкомбанке без сбора справок о доходах и наличия официального трудоустройства. Предложения для молодёжи стали доступнее, так как повышенная конкуренция вынуждает банки снижать требования к клиентам. Кроме того, молодая аудитория является наиболее активным потребителем товаров и услуг, что стимулирует потребность в заемных средствах. Получить их можно при наличии даже небольшого собственного дохода или стипендии от государственных учебных заведений.

Особенности и преимущества выдачи

После одобрения заявки получателю предоставляется карточка с одобренным лимитом, ее можно использовать для оплаты покупок в магазинах или снятия наличных с уплатой комиссии. Количество запросов не ограничивается: можно сколько угодно раз снимать и возвращать деньги в течение срока использования. Не придется отчитываться о тратах: деньги можно использовать на любые цели. Основной плюс такого банковского продукта — возможность сразу реализовать желания, а не копить подолгу на покупку.

У молодежных программ есть ряд специфических особенностей:

Минимальная возрастная планка снижена до 18-19 лет. По стандартным программам финансирования она составляет минимум 21-23 года.

Ограничен доступный лимит — он примерно вдвое меньше, чем по классическим предложениям. Это не позволит молодым пользователям набрать слишком большую сумму долга и предотвратит проблемы с возвратом.

Есть льготный беспроцентный период. В течение этого срока можно вернуть занятые деньги без переплаты, проценты не начисляются.

Процентная ставка достаточно высокая, это связано с повышенной рискованностью финансирования молодежи. Часто у студенчества нет стабильного дохода, а временные подработки могут внезапно прекратиться.

Доступны различные скидки и бонусы. Партнерские акции позволяют дешевле покупать товары в магазинах, это возможность постоянно экономить. Если доступна функция кэшбек, часть потраченных денег будет возвращаться на счет.

Набор необходимых документов для получения может отличаться. В некоторых организациях требуется только паспорт, но процент будет максимальным. Переплата окажется меньше, если получатель может предоставить справку о доходах 2 НДФЛ или справку о стипендии, копию трудовой книжки, студенческого билета или зачетки. Стоит заранее узнать подробные условия, чтобы подобрать вариант с наиболее подходящими параметрами.

Куда лучше подать заявку?

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