|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
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14 331 заявка
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Visa Classic
Mastercard World
|от 0%
|до 700 000
|до 55
|0 - 2 988
|есть
|
2 994 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Сегодня есть возможность получить деньги в долг даже во время учебы: кредитные карты студентам в банке Тинькофф Банк могут выдаваться без официального подтверждения платежеспособности. Специальные предложения ориентированы на молодежь от 18 лет, в этом возрасте деньги особо необходимы для совершения всевозможных покупок. Нет нужды откладывать и копить на желанное приобретение: исполнить мечту можно уже сейчас, чтобы затем постепенно рассчитаться с долгом. Важно лишь правильно подобрать карточку с подходящими параметрами и выбрать лучшее решение из широкого спектра.
Основные параметры выбора
При выборе необходимо тщательно сравнить все основные условия и изучить доступные предложения на рынке банковских услуг, Молодежные продукты становятся все более распространенными и востребованными, финансовые организации готовы работать с этой категорией клиентов на доступных условиях. Особенностью таких программ является повышенная ставка: из-за увеличенного риска банки стремятся компенсировать возможную угрозу невозврата увеличением переплаты.
При выборе стоит внимательно изучить следующие параметры:
Перед подписанием договора внимательно прочитайте его и обсудите со специалистом все вопросы. Это позволит избежать сложностей с погашением долга.
Выбор надёжной организации
Сориентироваться в разнообразии предложений проблематично, поэтому воспользуйтесь помощью портала Banki.ru. Здесь предлагается ознакомиться с доступными вариантами, чтобы найти лучшее решение и не переплачивать за оказание банковских услуг. Также стоит прочитать отзывы других пользователей, чтобы убедиться в надежности и честности сотрудничества.
Отправьте заявку просто через интернет. Перейдите на соответствующую страницу и внесите нужную информацию в специальную форму. После отправки рассмотрение займет 1-2 дня, вы получите ответ, например, по телефону или по электронной почте.