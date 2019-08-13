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Кредитные карты студентам в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
14 331 заявка
Visa Classic
Mastercard World
 от 0% до 700 000 до 55 0 - 2 988 есть
2 994 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты студентам в банке Тинькофф Банк в городах:

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Сегодня есть возможность получить деньги в долг даже во время учебы: кредитные карты студентам в банке Тинькофф Банк могут выдаваться без официального подтверждения платежеспособности. Специальные предложения ориентированы на молодежь от 18 лет, в этом возрасте деньги особо необходимы для совершения всевозможных покупок. Нет нужды откладывать и копить на желанное приобретение: исполнить мечту можно уже сейчас, чтобы затем постепенно рассчитаться с долгом. Важно лишь правильно подобрать карточку с подходящими параметрами и выбрать лучшее решение из широкого спектра.

Основные параметры выбора

При выборе необходимо тщательно сравнить все основные условия и изучить доступные предложения на рынке банковских услуг, Молодежные продукты становятся все более распространенными и востребованными, финансовые организации готовы работать с этой категорией клиентов на доступных условиях. Особенностью таких программ является повышенная ставка: из-за увеличенного риска банки стремятся компенсировать возможную угрозу невозврата увеличением переплаты.

При выборе стоит внимательно изучить следующие параметры:

  • Процент за пользование услугой. Ставка варьируется от 12 до 28%, столь широкий разброс обусловлен разными требованиями к получателям. Наиболее дорогой будет карточка, которая выдается без подтверждения доходов, так как в этом случае риск невозврата максимален.
  • Стоимость годового обслуживания. Определенная сумма взимается ежегодно вне зависимости от пользования заемными средствами, это стоит учитывать при планировании затрат. Она зависит от функционала: чем больше возможностей, тем больше траты на обслуживание.
  • Требования к получателям. Обязательно достижение совершеннолетия и постоянная прописка в регионе, где работает банковское отделение. Также может требоваться справка 2 НДФЛ с места работы или справка о стипендии, копия трудовой книжки или студенческий билет.
  • Дополнительные функции. Наличие кэшбека позволит возвращать часть потраченных средств после покупок в магазинах-партнерах, это сделает использование более выгодным и поможет экономить. Также предлагается участие в различных рекламных акциях, предоставление бонусов и скидок.

    • Перед подписанием договора внимательно прочитайте его и обсудите со специалистом все вопросы. Это позволит избежать сложностей с погашением долга.

    Выбор надёжной организации

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