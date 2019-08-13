Сегодня есть возможность получить деньги в долг даже во время учебы: кредитные карты студентам в банке Тинькофф Банк могут выдаваться без официального подтверждения платежеспособности. Специальные предложения ориентированы на молодежь от 18 лет, в этом возрасте деньги особо необходимы для совершения всевозможных покупок. Нет нужды откладывать и копить на желанное приобретение: исполнить мечту можно уже сейчас, чтобы затем постепенно рассчитаться с долгом. Важно лишь правильно подобрать карточку с подходящими параметрами и выбрать лучшее решение из широкого спектра.

Основные параметры выбора

При выборе необходимо тщательно сравнить все основные условия и изучить доступные предложения на рынке банковских услуг, Молодежные продукты становятся все более распространенными и востребованными, финансовые организации готовы работать с этой категорией клиентов на доступных условиях. Особенностью таких программ является повышенная ставка: из-за увеличенного риска банки стремятся компенсировать возможную угрозу невозврата увеличением переплаты.

При выборе стоит внимательно изучить следующие параметры:

Процент за пользование услугой. Ставка варьируется от 12 до 28%, столь широкий разброс обусловлен разными требованиями к получателям. Наиболее дорогой будет карточка, которая выдается без подтверждения доходов, так как в этом случае риск невозврата максимален.

Стоимость годового обслуживания. Определенная сумма взимается ежегодно вне зависимости от пользования заемными средствами, это стоит учитывать при планировании затрат. Она зависит от функционала: чем больше возможностей, тем больше траты на обслуживание.

Требования к получателям. Обязательно достижение совершеннолетия и постоянная прописка в регионе, где работает банковское отделение. Также может требоваться справка 2 НДФЛ с места работы или справка о стипендии, копия трудовой книжки или студенческий билет.

Дополнительные функции. Наличие кэшбека позволит возвращать часть потраченных средств после покупок в магазинах-партнерах, это сделает использование более выгодным и поможет экономить. Также предлагается участие в различных рекламных акциях, предоставление бонусов и скидок.

Перед подписанием договора внимательно прочитайте его и обсудите со специалистом все вопросы. Это позволит избежать сложностей с погашением долга.

Выбор надёжной организации

Сориентироваться в разнообразии предложений проблематично, поэтому воспользуйтесь помощью портала Banki.ru. Здесь предлагается ознакомиться с доступными вариантами, чтобы найти лучшее решение и не переплачивать за оказание банковских услуг. Также стоит прочитать отзывы других пользователей, чтобы убедиться в надежности и честности сотрудничества.

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