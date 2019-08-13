Кредитные карты студентам в Восточном Банке

Специальные кредитные карты для студентов в Восточном Банке помогают молодым людям ощутить ответственность за свои финансовые дела. По таким программам пластик выдается лицам от 18-19 лет, условия ориентированы на активную молодежь, которой необходимы заемные средства на совершение крупных покупок. Условия несколько отличаются от стандартных предложений, так как такой банковский продукт считается более рискованным. Для получения карточки можно обратиться в отделение лично или отправить запрос через интернет.

Условия и особенности выдачи

Учащимся ВУЗов, колледжей и техникумов в возрасте от 18 лет предлагается получить банковский пластик с небольшим лимитом, деньги можно использовать на любые цели. Суммы достаточно для оплаты покупок в магазинах, также допускается снятие наличных в банкоматах с уплатой определенной комиссии. Величина лимита ограничивается подтвержденной платёжеспособностью: чем выше официальный заработок или стипендия, тем на большую сумму можно рассчитывать.

У таких программ есть несколько отличительных особенностей:

Повышенная процентная ставка, достигающая 28% годовых. Она обусловлена высоким риском невозврата из-за нестабильного заработка молодого клиента.

Относительно небольшой предел. Он не позволит пользователю набрать слишком много долгов, с которыми будет трудно рассчитаться в срок.

Наличие беспроцентного периода. Если клиент успеет вернуть взятую сумму в течение установленного срока, платить проценты не потребуется. Это возможность воспользоваться банковской услугой без переплаты.

Проверка истории через бюро. КИ проверяется, чтобы убедиться, что клиент ответственно относится к своим долговым обязательствам.

Некоторые финансовые организации повышают минимальный возрастной порог для пользования услугой до 21 года. Это повышает надежность, так как к данному возрасту большинство граждан уже имеют постоянную работу, а значит, меньше риск возникновения сложностей с погашением обязательств. Шанс на одобрение повышается, если обратиться в то учреждение, где ранее была открыта дебетовая карта для начисления заработной платы.

Для выдачи платежного инструмента нужно собрать стандартный пакет документов. В него водит паспорт, справка о доходах, копия трудовой книжки или студенческий билет в зависимости от особенностей конкретной программы.

Помощь сервиса Banki.ru

Онлайн-сервис Banki.ru предлагает помощь в выборе наиболее подходящего продукта. На странице представлен список доступных предложений, можно заранее сравнить основные параметры и оценить их преимущества. Правильный выбор позволит без проблем рассчитаться с обязательствами и избежать ненужных сложностей, поэтому стоит тщательно обдумать все условия. Сравните стоимость годового обслуживания, ставки, требования, также полезно ознакомиться с отзывами других получателей. Перейдите по ссылке на выбранную страницу, чтобы заполнить форму и подать заявку через интернет.