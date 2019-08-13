Кредитные карты в день обращения в Альфа-Банке

Разрабатывая новые программы, Альфа-Банк старается учитывать потребности и желания граждан, которые, в свою очередь, отдают предпочтение быстрым и выгодным финансовым решениям. Сегодня в этой компании можно получить кредитную карту в день обращения, отправив заявку через интернет. Для одобрения достаточно соответствовать минимальным требованиям, которые подробно описаны на портале Banki.ru. Вся важная информация о каждом продукте на нашем сайте представлена в виде простой и понятной таблицы. Такая форма позволяет пользователям самостоятельно разобраться во всех нюансах, получить нужные сведения и определить, насколько подходящим является данный вариант. Определившись с выбором, вы сможете в один клик перейти на официальный сайт банка и заполнить анкеты потенциального клиента.

Кому доступен продукт?

В отличие от многих других банковских программ, карты являются более доступным инструментом. Их оформление происходит по упрощенной схеме и занимает не более одного-двух часов. Чтобы получить платёжное средство, необходимо зайти на официальный сайт эмитента и заполнить стандартную анкету, указав в ней следующие сведения о себе:

фамилию, имя, отчество;

данные паспорта;

информацию о прописке и фактическом месте проживания;

сведения о работодателе, уровне заработной платы, стажа на текущем месте.

Заявка обрабатывается в автоматическом режиме, процент отказов минимальный. Получить отрицательное решение можно только в том случае, если вы не соответствуете трём ключевым критериям:

не достигли 21 года или уже старше 75 лет;

являетесь безработным, не имеете стабильного дохода;

ранее имели проблемы с выполнением долговых обязательств, вследствие чего попали в «черный список».

Система производит минимальную проверку, но если вы попадаете под один из названных выше пунктов, то на одобрение рассчитывать не стоит.

Обращаясь в компанию впервые, не рассчитывайте на крупную сумму, особенно если платёжное средство выдается без документального подтверждения платёжеспособности. Лимит будет ограничен 10-15 тысячами рублей. Но при добросовестном и своевременном погашении задолженности доступная сумма может увеличиваться.

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