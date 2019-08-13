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Кредитные карты в день обращения в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
Mastercard World
 от 0% до 700 000 до 55 0 - 2 988 есть
2 994 заявки
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
14 331 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты в день обращения в банке Тинькофф Банк в городах:

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Получить кредитную карту в день обращения сегодня можно в банке Тинькофф Банк и нескольких других крупных организациях. Этот банковский продукт пользуется большим спросом у потребителей, так как позволяет быстро справиться с материальными трудностями, не рискуя собственной безопасностью и не переплачивая огромные проценты. На портале Banki.ru собраны наиболее интересные предложения, доступные в вашем регионе. В любое время суток вы самостоятельно сможете подобрать оптимальное решение, сделать необходимые расчёты и воспользоваться прямой ссылкой для перехода к анкете потенциального клиента.

О достоинствах и недостатках продукта

В настоящий момент в России держателями карт являются миллионы человек, некоторые одновременно пользуются услугами нескольких банков. Переоценить удобство и доступность этого финансового инструмента сложно, по своей популярности он не уступает классическим потребительским продуктам. Оформить ее проще, чем одолжить наличные, для этого потребуется минимум документов и около часа свободного времени. Кроме высокой скорости и простой процедуры заключения договора, данный продукт имеет ещё несколько важных преимуществ, среди которых стоит обязательно отметить:

  • возможность отправить заявку онлайн;
  • отсутствие необходимости представлять справку от работодателя или приводить поручителей;
  • широкий ассортимент программ в разных фирмах;
  • выгодные лимиты, которые с течением времени могут достичь нескольких сотен тысяч рублей;
  • длительный льготный период (от 50 до 120 дней, в течение которых вернуть деньги можно без процентов);
  • дополнительные бонусы в виде кэшбека за покупки, совершаемые в магазинах-партнёрах;
  • возможность гасить задолженность частями на протяжении нескольких месяцев.

    • К явным недостаткам этого платёжного инструмента можно отнести:

  • высокую процентную ставку;
  • дополнительные комиссии за выдачу или годовое обслуживание;
  • установленные ограничения на снятие наличных.

    • В каждой ситуации стоит учитывать не только индивидуальные потребности, но и возможности потенциального держателя. Данное решение будет действительно выгодным, для тех граждан, которые смогут погасить задолженность до конца беспроцентного периода, в противном случае продукт обойдётся получателю достаточно дорого.

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