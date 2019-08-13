Кредитные карты в день обращения в банке Тинькофф Банк

|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Classic
Mastercard World
|от 0%
|до 700 000
|до 55
|0 - 2 988
|есть
|
2 994 заявки
|
Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
|
14 331 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Получить кредитную карту в день обращения сегодня можно в банке Тинькофф Банк и нескольких других крупных организациях. Этот банковский продукт пользуется большим спросом у потребителей, так как позволяет быстро справиться с материальными трудностями, не рискуя собственной безопасностью и не переплачивая огромные проценты. На портале Banki.ru собраны наиболее интересные предложения, доступные в вашем регионе. В любое время суток вы самостоятельно сможете подобрать оптимальное решение, сделать необходимые расчёты и воспользоваться прямой ссылкой для перехода к анкете потенциального клиента.
О достоинствах и недостатках продукта
В настоящий момент в России держателями карт являются миллионы человек, некоторые одновременно пользуются услугами нескольких банков. Переоценить удобство и доступность этого финансового инструмента сложно, по своей популярности он не уступает классическим потребительским продуктам. Оформить ее проще, чем одолжить наличные, для этого потребуется минимум документов и около часа свободного времени. Кроме высокой скорости и простой процедуры заключения договора, данный продукт имеет ещё несколько важных преимуществ, среди которых стоит обязательно отметить:
К явным недостаткам этого платёжного инструмента можно отнести:
В каждой ситуации стоит учитывать не только индивидуальные потребности, но и возможности потенциального держателя. Данное решение будет действительно выгодным, для тех граждан, которые смогут погасить задолженность до конца беспроцентного периода, в противном случае продукт обойдётся получателю достаточно дорого.
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