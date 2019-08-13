Кредитные карты в день обращения в банке Тинькофф Банк

Получить кредитную карту в день обращения сегодня можно в банке Тинькофф Банк и нескольких других крупных организациях. Этот банковский продукт пользуется большим спросом у потребителей, так как позволяет быстро справиться с материальными трудностями, не рискуя собственной безопасностью и не переплачивая огромные проценты. На портале Banki.ru собраны наиболее интересные предложения, доступные в вашем регионе. В любое время суток вы самостоятельно сможете подобрать оптимальное решение, сделать необходимые расчёты и воспользоваться прямой ссылкой для перехода к анкете потенциального клиента.

О достоинствах и недостатках продукта

В настоящий момент в России держателями карт являются миллионы человек, некоторые одновременно пользуются услугами нескольких банков. Переоценить удобство и доступность этого финансового инструмента сложно, по своей популярности он не уступает классическим потребительским продуктам. Оформить ее проще, чем одолжить наличные, для этого потребуется минимум документов и около часа свободного времени. Кроме высокой скорости и простой процедуры заключения договора, данный продукт имеет ещё несколько важных преимуществ, среди которых стоит обязательно отметить:

возможность отправить заявку онлайн;

отсутствие необходимости представлять справку от работодателя или приводить поручителей;

широкий ассортимент программ в разных фирмах;

выгодные лимиты, которые с течением времени могут достичь нескольких сотен тысяч рублей;

длительный льготный период (от 50 до 120 дней, в течение которых вернуть деньги можно без процентов);

дополнительные бонусы в виде кэшбека за покупки, совершаемые в магазинах-партнёрах;

возможность гасить задолженность частями на протяжении нескольких месяцев.

К явным недостаткам этого платёжного инструмента можно отнести:

высокую процентную ставку;

дополнительные комиссии за выдачу или годовое обслуживание;

установленные ограничения на снятие наличных.

В каждой ситуации стоит учитывать не только индивидуальные потребности, но и возможности потенциального держателя. Данное решение будет действительно выгодным, для тех граждан, которые смогут погасить задолженность до конца беспроцентного периода, в противном случае продукт обойдётся получателю достаточно дорого.

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