

Какие банки Курска эмитируют кредитные карты и как выбрать наиболее выгодную? Банки.ру составил перечень карт с кредитным лимитом, которые выдаются разными эмитентами, представленными в Курске. При выборе карты эксперты портала рекомендуют не только ориентироваться на уровень процентной ставки, стоимость годового обслуживания и условия льготного периода, но также обращать внимание на дополнительные опции. Например, наличие функции cash-back зачастую позволяет компенсировать существенную часть стоимости обслуживания пластика, а начисление процентов на положительный остаток средств на счете карты делает ее эффективным инструментом накопления. Еще одно потенциальное преимущество кредитных карт – кобрендинговые программы, которые дают возможность держателю накапливать бонусные единицы и затем обменивать их на скидки и привилегии у компаний – партнеров банка. Получить наиболее полное представление об условиях использования кредитной карты того или иного банка пользователи могут, ознакомившись с плюсами и минусами продукта в разделе «Экспертиза Банки.ру». Остановив свой выбор на определенном предложении, клиент получает возможность оставить онлайн-заявку на понравившуюся карту непосредственно на портале. После обработки заявки представитель банка свяжется с клиентом и, в случае ее одобрения, расскажет, какие документы необходимо будет взять с собой, чтобы оформить договор в отделении банка, и при необходимости ответит на дополнительные вопросы пользователя.