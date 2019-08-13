Огромная линейка продуктов на финансовом рынке позволяет нам сделать выбор, который максимально удовлетворит нашим потребностям. Различные условия и дополнительный сервис помогают подобрать услугу «под себя», учитывая удобство пользования. Например, накопительные кредитные карты в банке «Ак Барс» предоставляют средства на разные цели — приобретение мебели или техники, туристические поездки, покупку смартфона и т. д. При этом после погашения долга вы остаетесь картодержателем, распоряжаясь личными финансами с начислением процентов.

Ежедневная экономия

При этом организации предлагают множество функций, которые вместе с накоплением дают владельцу реальную выгоду. Учитывая, как часто мы пользуемся «пластиком» в последние годы, вы быстро почувствуете этот эффект. Cash back вернет часть потраченной суммы, а партнерские программы позволят получать скидки у определенных компаний (их список следует уточнить у сотрудников). Столь широкий функционал дает владельцу множество возможностей сберечь деньги на повседневных и крупных покупках. Для выплаты долга, как правило, предусмотрен грейс-период. Он подразумевает беспроцентный промежуток времени (50-60 дней) для погашения, что также очень удобно.

Выбор и оформление

Перед окончательным принятием решения вам необходимо изучить все важные аспекты предлагаемого продукта. Такой подход позволит вам найти оптимальный вариант. Главное — рассмотреть все параметры, т.е. стоимость, обслуживание, график погашения и схему накопления. На данный момент самый популярный способ начисления — с индивидуальными условиями. Банк и клиент договариваются о сроке и остаточной сумме, на которую производится расчет. Второй — бессрочный. Нет никаких четких сроков и лимита, но ставка чуть ниже. Третий метод предусматривает стандартный контракт, в котором установлен четкий временной отрезок и ограничение по средствам.

При выборе ориентируйтесь на свои привычки. Если вы постоянный пользователь «пластика», то первые два варианта будут удобнее. В случае возникновения вопросов, свяжитесь с персоналом организации и попросите проконсультировать вас по всем непонятным деталям.

Процедура получения за последние годы также претерпела некоторые изменения. В частности, были упрощены требования к потенциальным клиентам. Сегодня необходимо соответствовать следующим условиям:

наличие гражданства РФ;

положительная история;

возраст — от 21 года.

Разумеется, если банк посчитает указанную сумму крупной, у вас могут запросить и другие бумаги — например, справку о постоянном источнике дохода.

Таким образом, кредитки — современный и удобный инструмент, который активно развивается. Сегодня им пользуются все, от студентов до пенсионеров. Мы получаем зарплаты, совершаем покупки в магазинах или на интернет-площадках. А рассмотренный нами продукт дает возможность заработать на повседневных денежных операциях.

Где оставить запрос

Найти необходимую информацию по актуальным услугам вам поможет сайт Banki.ru. Здесь собраны точные сведения по всем предложениям на рынке, а для сравнения доступны критерии и условия получения. Так вы найдете самый выгодный вариант и можете составить заявку на его предоставление. Наш ресурс прост и понятен в использовании, а грамотный интерфейс не даст вам заблудиться. Banki.ru — крупнейший независимый финансовый супермаркет на территории России.