В последние годы финансовые организации активно разрабатывают продукты различной направленности, которые нацелены на удовлетворение потребностей населения. В случае нехватки денег мы оформляем заемные средства и пользуемся ими, а затем выплачиваем. Если раньше на крупное приобретение или туристическую поездку нужно было откладывать несколько месяцев, то сейчас мы совершаем покупку, а оплачиваем потом. При этом сегодня активно продвигается услуга, которая помогает получить доход по схеме вкладов — накопительные кредитные карты в Азиатско-Тихоокеанском Банке.

После погашения задолженности мы можем продолжить использовать «пластик» в повседневной жизни. Одновременно на счет клиента начисляются проценты при соблюдении определенных условий. Учитывая то, как популярны сегодня безналичные платежные системы, такой вариант имеет смысл. В любом случае проку будет больше, чем от хранения денег в кармане или тумбочке.

Как подойти к выбору

Для начала досконально изучите основные параметры услуги:

стоимость;

календарь погашения;

дополнительный сервис.

Последний пункт не менее важен, поскольку такие привилегии, как cash back или скидки на покупки у фирм-партнеров помогут вам сэкономить значительные суммы. Что касается графика взносов, то попросите сотрудников рассчитать примерный размер месячного платежа, а затем выберите наиболее удобную для вас продолжительность. Не будет лишним узнать о грейс-периоде. Данная опция предусматривает определенное количество дней бесплатного пользования. Вернув долг полностью за этот промежуток времени, вы избежите начисления процентов.

Не стесняйтесь спрашивать о непонятных вам нюансах. При необходимости пройдите консультацию. Персонал организации ответит на все ваши вопросы и поможет советами при окончательном выборе.

Также вы должны принять решение по поводу накопительной схемы. На сегодняшний день популярных типа — три. Первым назовем контракт с индивидуальными условиями. Банк и клиент оговаривают между собой сроки (от одного месяца до трех лет) и остаточную сумму на балансе, на которую будет производиться расчет. Второй вариант — бессрочный. Здесь нет каких-либо ограничений по времени или остатку. Начисление происходит, как и в предыдущем случае, однако ставка, как правило, чуть меньше. Третий метод подразумевает стандартный договор. В нем четко прописан временной промежуток и лимит по счету. К нарушителю применяются санкции — от снижения процента до вынесения штрафа. Поэтому до принятия решения взвесьте все аргументы.

Затем переходите к процессу оформления. Основные требования к потенциальному клиенту довольно простые — возраст от 21 года, наличие гражданства РФ и положительная история. Далее вам нужно составить заявление, ответ на которое придет через пару рабочих дней. Если же «пластик» нужен вам быстрее — воспользуйтесь официальным сайтом и заполните анкету, прикрепив к ней копии документов в электронном формате. На рассмотрение онлайн-заявки уходит несколько часов, плюс отпадает необходимость ехать в офис и стоять в очередях.

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