В линейке финансовых продуктов появилось новое направление — накопительные кредитные карты в Банке «Санкт-Петербург». Ее суть заключается в следующем. Вы оформляете заемные средства и пользуетесь ими по своему желанию. Затем, погасив задолженность, «пластик» можно использовать как обыкновенный платежный инструмент, который предусматривает начисление процентов при соблюдении определенных условий. Такая услуга позволяет не только удобно распоряжаться деньгами в повседневной жизни, но получать дополнительный доход.

Помимо прибыли, есть и другие преимущества, с помощью которых можно получать скидки и экономить:

функция возврата некоторой части от потраченной суммы (cash back);

партнерские программы;

различные бонусы за совершение покупок и т. д.

Также Держатели получают доступ к интернет-банкингу и мобильным приложениям, через которые можно оплачивать услуги (сотовую связь, ЖКХ и пр.) и переводить средства.

Грамотное решение

Поскольку данная линия — заемная, то к ее выбору стоит отнестись серьезно, изучив все параметры — стоимость, обслуживание, комиссии. Узнайте, предусмотрен ли льготный период. Он предусматривает бесплатное пользование на определенный промежуток времени (50-60 календарных дней). Выплатив долг до конца установленного срока, вы избежите начисления процентов. Даже если такие условия кажутся вам мелочами, не следует их игнорировать — чем меньше будет окончательная цена продукта, тем выгоднее для вас.

Также нужно внимательно рассмотреть все варианты накопления. В первом случае вам предложат оговорить условия в индивидуальном порядке. Подобрав удобный срок, вы подпишете контракт с указанием объема остаточной суммы, на которую будет произведено начисление. Второй метод предусматривает такой же расчет, но здесь нет ограничений по продолжительности — поэтому его именуют бессрочным. Третий способ — договор с заранее прописанными временным отрезком и ограничениями, нарушение которых влечет за собой штрафные санкции.

Если вам сложно принять решение, проконсультируйтесь у сотрудников. Персонал с радостью ответит на все ваши вопросы. Не стесняйтесь спрашивать о незнакомых терминах или понятиях — чтобы найти оптимальный вариант, вы должны иметь полную картину перед собой.

Определившись с выбором, займитесь оформлением. Составьте заявление и ожидайте ответа в течение пары дней. Однако пройти эту процедуру можно и на официальном сайте организации, сэкономив личное время на поездке и очередях. К тому же, онлайн-заявки рассматриваются гораздо быстрее — всего за несколько часов.

Таким образом, «пластик» с накоплением — интересный инструмент, который способен принести владельцу реальный доход, в отличие от наличных, лежащих дома. А в случае необходимости наличные всегда можно снять в банкомате.

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