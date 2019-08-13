Появление множества продуктов на финансовом рынке можно объяснить высокой конкуренцией в этой области. Каждый год организации разрабатывают различные услуги, которые будут соответствовать потребностям населения. В последнее время упростилась процедура оформления. Например, получить накопительные кредитные карты в Кредит Европа Банке имеют право физические лица старше 21 года, имеющие российское гражданство и положительную историю. После составления заявления ответ придет в течение одного-двух рабочих дней. Или же заполните анкету на официальном сайте, прикрепив к ней электронные копии документов. Рассмотрение онлайн-заявок происходит гораздо быстрее.

Удобный и прибыльный

Суть данного продукта — его универсальность. Вам предоставляют заемные средства на любые цели. Затем, погасив задолженность, вы продолжаете использовать «пластик» как механизм управления личными финансами. А его главное отличие — начисление процентов на ваш счет. Иными словами, это не просто способ безналичных платежей, но и источник дохода. Тем более с дополнительными опциями вы будете экономить даже на повседневных покупках. Например, cash back возвращает часть потраченной суммы, а партнерские программы предусматривают скидки в определенных компаниях (их список уточните у сотрудников). Помимо описанных нами функций, можно выделить и другие преимущества.

1. Комфорт. Деньги всегда у вас при себе и нет необходимости носить мелочь. К тому же, вы всегда можете снять наличные в банкоматах по всему миру.

2. Доступ к мобильным приложениям и интернет-банкингу. Они предусмотрены для перевода средств и оплаты различных услуг (ЖКХ, сотовая связь и пр.) не выходя из дома.

3. Безопасность. В случае потери или кражи позвоните по горячей линии и заблокируйте счет.

Учитывая множество положительных сторон и многофункциональность продукта, к его окончательному выбору следует подходить со всей ответственностью. Не стоит забывать, что на начальном этапе вы будете пользоваться заемными деньгами. Поэтому важно принять верное решение. Изучите их стоимость, обслуживание, календарь. Попросите сотрудника рассчитать примерный размер месячного взноса, чтобы понять, какая продолжительность вам удобнее. Также уточните о грейс-периоде. Он подразумевает определенный промежуток времени, за который можно бесплатно выплатить всю сумму.

Далее рассмотрите типы накопительной схемы. Сегодня самыми популярными называют три варианта. В первом банк и клиент оговаривают все детали в индивидуальном порядке. В контракте указывается точный срок и остаток, на который будет начислен процент. Второй способ — бессрочный. Никаких ограничений к средствам нет, а расчет происходит также на остаточную сумму. Третий — стандартный договор с заранее установленными параметрами. Их нарушение влечет за собой штрафные санкции, поэтому доскональный анализ всех условий не помешает.

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