С недавних времен в семействе безналичных систем появилась новая услуга — накопительные кредитные карты в Райффайзенбанке. Например, если вам не хватает финансов на совершение покупки, вы можете оформить получение заемных средств и пользоваться ими на свое усмотрение. Однако данный продукт имеет одну интересную особенность. После погашения задолженности вы можете продолжать пользоваться «пластиком». При этом на деньги на вашем счету будут начислены проценты. Такая универсальность привлекает клиентов, которые в итоге получают выгоду.

Процесс предоставления

Поскольку продукт — заемный, то для него действуют следующие условия получения:

наличие гражданства РФ;

возраст — от 21 года;

положительная финансовая история.

Также от вас могут потребовать справку, подтверждающую постоянный источник дохода или иные бумаги. Процедуру оформления можно пройти и на официальном сайте — так вы сэкономите время на поездке в офис и избежите очередей. К тому же, онлайн-заявки рассматриваются всего за несколько часов, что очень удобно в случае срочной необходимости денежных средств.

При заполнении анкеты вам предложат указать цель привлечения финансов — как правило, вы самостоятельно выбираете, уведомлять ли организацию о планируемых тратах. Однако следует учитывать, что целевой вариант позволит внести вас в список ответственных клиентов. Иными словами, создаст вам положительную репутацию, которая сыграет важную роль при последующем обращении в банк.

Пользование «пластиком» имеет несколько важных преимуществ:

простой способ хранения денег;

платежные операции сегодня доступны почти во всех торговых точках, а при необходимости можно снять наличные в банкомате;

дополнительный доход.

Накопительная система

На сегодняшний день потребителям предлагают три варианта продолжительности на выбор. Ниже мы рассмотрим их основные аспекты.

1. Определенный заранее срок, который может составлять от месяца до нескольких лет. При этом клиент без ограничений пользуется финансами, а расчет производится на фактический остаток.

2. Бессрочный подразумевает беспрепятственный доступ к своему счету, а ставка действует также на остаточные средства.

3. Срочный контракт с заранее установленным ограничением на наличные или платежи, а при нарушении условий процент будет изменен.

Таким образом, следует внимательно изучить все условия, перед тем как заключать договор. Уточните все непонятные вам параметры и не стесняйтесь задавать сотрудникам вопросы. Также поинтересуйтесь о дополнительном сервисе — мобильные приложения, партнерские программы или cash back — такие опции помогут сэкономить время и деньги.

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