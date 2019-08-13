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Накопительные кредитные карты в Русском Стандарте

Банк: Русский Стандарт
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
2 892 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Накопительные кредитные карты в Русском Стандарте в городах:

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Высокая конкуренция на финансовом рынке привела к тому, что организации постоянно разрабатывают множество новых продуктов. Одним из них можно назвать накопительные кредитные карты в Русском Стандарте, суть которого заключена в многофункциональности. Погасив задолженность полностью, вы продолжаете пользоваться услугой, однако с доступом только к личным средствам. При этом на ваш баланс за определенный период времени будут начислены проценты, что очень выгодно.

В последние годы процедура получения была значительно упрощена. Основных требований, которые предъявляют к потенциальным клиентам, немного — наличие гражданства РФ, возраст от 21 года и положительная история. Разумеется, если речь идет о крупной сумме, у вас могут запросить и иные бумаги — например, справку о постоянном источнике дохода.

Грамотный выбор

До принятия решения необходимо изучить все продукты. Ориентироваться следует на следующие аспекты:

  • ставка по заемным средствам;
  • лимит и стоимость обслуживания;
  • график погашения;
  • условия накопления.

    • Трезво оцените свои возможности — не стоит брать огромные суммы, а потом не знать, как закрыть долг. Вы вправе попросить персонал рассчитать примерный размер ежемесячного платежа на несколько сроков и понять, какой из них самый удобный. Также обратите внимание на комиссии и иные выплаты. Уточните, какие привилегии предусмотрены для клиентов — мобильные приложения, скидки у фирм-партнеров, грейс-период или cash back. Даже такие мелочи могут помочь сэкономить.

    Затем рассмотрите все методы начисления процентов. Наиболее актуальных сегодня — три:

    1. Индивидуальные условия, при которых потребитель и банк заключают соглашение. В нем четко прописана продолжительность и остаток — на него и производится расчет.

    2. Бессрочный контракт с открытым доступом к деньгам. Здесь также накопление идет на оставшуюся часть, однако какого-либо ограничения нет. Поэтому ставка может быть ниже.

    3. Стандартный договор, в котором вам указываются продолжительность и лимит. При нарушении условий могут быть применены штрафы.

    Как правило, тем, кто использует платежную карту в повседневных делах, первые два способа более комфортны.

    Оформление происходит в два шага: составление заявления и получения ответа. При этом вы можете заполнить анкету и на официальном сайте, избежав очередей и поездки в офис. Такой вариант имеет еще одно преимущество — на рассмотрение онлайн-заявки уходит значительно меньше времени (вплоть до нескольких часов).

    Таким образом, «пластик» — интересный инструмент, пользование которым может принести реальную выгоду. Главное найти оптимальный вариант для ваших потребностей. Не стоит забывать, что такой метод хранения денег намного безопаснее — потеряв наличные сделать ничего нельзя, а в данном случае достаточно одного звонка и оператор произведет блокировку.

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