Высокая конкуренция на финансовом рынке привела к тому, что организации постоянно разрабатывают множество новых продуктов. Одним из них можно назвать накопительные кредитные карты в Русском Стандарте, суть которого заключена в многофункциональности. Погасив задолженность полностью, вы продолжаете пользоваться услугой, однако с доступом только к личным средствам. При этом на ваш баланс за определенный период времени будут начислены проценты, что очень выгодно.

В последние годы процедура получения была значительно упрощена. Основных требований, которые предъявляют к потенциальным клиентам, немного — наличие гражданства РФ, возраст от 21 года и положительная история. Разумеется, если речь идет о крупной сумме, у вас могут запросить и иные бумаги — например, справку о постоянном источнике дохода.

Грамотный выбор

До принятия решения необходимо изучить все продукты. Ориентироваться следует на следующие аспекты:

ставка по заемным средствам;

лимит и стоимость обслуживания;

график погашения;

условия накопления.

Трезво оцените свои возможности — не стоит брать огромные суммы, а потом не знать, как закрыть долг. Вы вправе попросить персонал рассчитать примерный размер ежемесячного платежа на несколько сроков и понять, какой из них самый удобный. Также обратите внимание на комиссии и иные выплаты. Уточните, какие привилегии предусмотрены для клиентов — мобильные приложения, скидки у фирм-партнеров, грейс-период или cash back. Даже такие мелочи могут помочь сэкономить.

Затем рассмотрите все методы начисления процентов. Наиболее актуальных сегодня — три:

1. Индивидуальные условия, при которых потребитель и банк заключают соглашение. В нем четко прописана продолжительность и остаток — на него и производится расчет.

2. Бессрочный контракт с открытым доступом к деньгам. Здесь также накопление идет на оставшуюся часть, однако какого-либо ограничения нет. Поэтому ставка может быть ниже.

3. Стандартный договор, в котором вам указываются продолжительность и лимит. При нарушении условий могут быть применены штрафы.

Как правило, тем, кто использует платежную карту в повседневных делах, первые два способа более комфортны.

Оформление происходит в два шага: составление заявления и получения ответа. При этом вы можете заполнить анкету и на официальном сайте, избежав очередей и поездки в офис. Такой вариант имеет еще одно преимущество — на рассмотрение онлайн-заявки уходит значительно меньше времени (вплоть до нескольких часов).

Таким образом, «пластик» — интересный инструмент, пользование которым может принести реальную выгоду. Главное найти оптимальный вариант для ваших потребностей. Не стоит забывать, что такой метод хранения денег намного безопаснее — потеряв наличные сделать ничего нельзя, а в данном случае достаточно одного звонка и оператор произведет блокировку.

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