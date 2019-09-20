Платежные системы с заемными средствами в современной жизни — универсальный помощник в случае нехватки денег. Поэтому спрос на них стабилен даже в кризисные времена, а многие организации считают это направление приоритетным в своей деятельности. Однако на финансовом рынке существует относительно новый продукт с более широким функционалом — накопительные кредитные карты в Россельхозбанке. Помимо удобного использования клиент получает доход на свой счет после погашения долга. Иными словами, действует принцип вклада — на определенную сумму начисляется некоторый процент.

Также Держатели получают доступ к мобильным приложениям и интернет-банкингу, что упрощает множество процессов — оплату тех или иных услуг, переводы и так далее. При этом следует уточнить о наличии опций, которые помогают экономить — например, cash back (система возврата части потраченной суммы) или скидки на покупки у фирм-партнеров. Все указанные инструменты в итоге создают потребителю прибыль, в отличие от наличных, лежащих в кармане или тумбочке.

Поэтому к окончательному выбору следует подходить ответственно. Изучите все основные детали продукта:

стоимость;

обслуживание (комиссии и т. д.);

пакет документов.

Как правило, оформление вправе пройти физические лица с гражданством РФ, достигшие 21 года с положительной банковской историей. Однако, в случае особо крупного размера, у вас могут запросить и иные бумаги. Смело спрашивайте у сотрудников обо всех непонятных вам аспектах — персонал ответит на все ваши вопросы. Только имея полное представление обо всех параметрах, вы сможете принять верное решение.

Поскольку вначале вы будете использовать заемные средства, очень важно трезво оценить свои возможности. Ошибочно думать, что если долг, так или иначе, погашать, то итоговая сумма не имеет значения. Такой подход лишь усложнит выплату. Также вы можете попросить у сотрудников рассчитать примерный ежемесячный платеж, чтобы понять, какая продолжительность для вас удобнее.

Система накопления

Особого внимания заслуживает процесс начисления процентов. На сегодняшний день самыми популярными специалисты называют три типа. Первый из них предусматривает индивидуальные условия для каждого клиента. Вы оговариваете период и остаточный размер, на который и будет произведен расчет. Второй вариант предполагает бессрочное пользование с открытым доступом. Иными словами, нет ограничений по остатку. Однако ставка в таком случае чуть ниже. Третий способ распространен меньше предыдущих. Банк предлагает вам стандартный договор с прописанным промежутком времени и четким лимитом, нарушение которого подразумевает штрафные санкции.

Подытожив, скажем, что «пластик» — интересный финансовый инструмент, который не только помогает решить денежные вопросы, но и станет для вас источником дохода. Поэтому к выбору накопительной схемы подходите внимательно, просмотрев все параметры. Например, если вы активный пользователь безналичных платежей, то третий метод будет не слишком удобен в повседневной жизни.

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