Нам всем знакома ситуация, когда на крупное приобретение не хватает денег. Сегодня финансовые организации предоставляют множество заемных продуктов с различными условиями и суммами. Воспользовавшись средствами, вы погашаете задолженность в течение установленного временного отрезка. Относительно новый продукт — накопительные кредитные карты в Восточном Банке предлагают иной подход.

После закрытия долга вы останетесь картодержателем и распоряжаетесь личными финансами, получая с них доход в виде процентов.

В данном случае действует схема вкладов. Поскольку «пластик» в современном мире распространен среди людей всех возрастов, а магазины и другие торговые точки оснащены безналичными терминалами, то пользование продуктом принесет ощутимую выгоду. Также следует уточнить у сотрудников о следующих опциях:

cash back (возвращает часть от общей потраченной суммы);

скидки на покупки у фирм-партнеров;

участие в бонусных программах банка и т. д.

Широкий арсенал дополнительного сервиса поможет вам экономить во всех сферах жизни, таким образом, увеличивая ваш доход.

Изучение аспектов услуги

Перед тем, как принять окончательное решение, внимательно просмотрите все критерии и условия. При этом опирайтесь на свои возможности — так вы без проблем погасите долг, продолжив пользоваться платежной картой. Сравните все продукты по таким важным параметрам, как стоимость, обслуживание, размер месячных взносов и пакет документов. В последние годы процесс сбора бумаг значительно упростили — если вы гражданин РФ, старше 21 года и с положительной историей, никаких преград возникнуть не должно. Не стесняйтесь спрашивать о непонятных вам вещах и терминах. Персонал с радостью ответит на все вопросы и проконсультирует вас. Не будет лишним узнать о грейс-периоде и доступе к мобильному или интернет-банкингу.

Затем вам нужно принять решение относительно схемы начисления. На сегодняшний день наиболее популярны три метода:

Первый предусматривает индивидуальную договоренность с клиентами по продолжительности и остаточной сумме, на которую производится расчет.

Второй можно назвать бессрочным, поскольку нет точного периода и каких-либо ограничений. В таком случае накопление также идет на остаток, однако ставка чуть ниже.

Третий вариант предлагает заключение с потребителями контракта, в котором четко прописаны лимит и промежуток времени. При этом нарушение условий влечет за собой санкции — снижение процента или штраф, поэтому внимательно изучите договор.

Процедура оформления займет не больше получаса. Составьте заявление и ждите ответа в течение одного-двух рабочих дней. Или же заполните анкету на официальном сайте. Процедура рассмотрения станет гораздо короче — вас уведомят буквально через несколько часов. К тому же вы избежите поездки в офис и очередей.

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