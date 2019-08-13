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Накопительные кредитные карты в Восточном Банке

Банк: Восточный Банк
6 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
3 847 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 28% до 300 000 до 90 0 есть
1 753 заявки
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 11,5% до 300 000 до 56 0 есть
300 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 70 000 до 1850 0 - 10 950 есть
169 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 24% до 400 000 до 56 0 есть
21 заявка
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 24% до 400 000 до 56 0 есть
5 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Накопительные кредитные карты в Восточном Банке в городах:

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Нам всем знакома ситуация, когда на крупное приобретение не хватает денег. Сегодня финансовые организации предоставляют множество заемных продуктов с различными условиями и суммами. Воспользовавшись средствами, вы погашаете задолженность в течение установленного временного отрезка. Относительно новый продукт — накопительные кредитные карты в Восточном Банке предлагают иной подход.

После закрытия долга вы останетесь картодержателем и распоряжаетесь личными финансами, получая с них доход в виде процентов.

В данном случае действует схема вкладов. Поскольку «пластик» в современном мире распространен среди людей всех возрастов, а магазины и другие торговые точки оснащены безналичными терминалами, то пользование продуктом принесет ощутимую выгоду. Также следует уточнить у сотрудников о следующих опциях:

  • cash back (возвращает часть от общей потраченной суммы);
  • скидки на покупки у фирм-партнеров;
  • участие в бонусных программах банка и т. д.

    • Широкий арсенал дополнительного сервиса поможет вам экономить во всех сферах жизни, таким образом, увеличивая ваш доход.

    Изучение аспектов услуги

    Перед тем, как принять окончательное решение, внимательно просмотрите все критерии и условия. При этом опирайтесь на свои возможности — так вы без проблем погасите долг, продолжив пользоваться платежной картой. Сравните все продукты по таким важным параметрам, как стоимость, обслуживание, размер месячных взносов и пакет документов. В последние годы процесс сбора бумаг значительно упростили — если вы гражданин РФ, старше 21 года и с положительной историей, никаких преград возникнуть не должно. Не стесняйтесь спрашивать о непонятных вам вещах и терминах. Персонал с радостью ответит на все вопросы и проконсультирует вас. Не будет лишним узнать о грейс-периоде и доступе к мобильному или интернет-банкингу.

    Затем вам нужно принять решение относительно схемы начисления. На сегодняшний день наиболее популярны три метода:

    Первый предусматривает индивидуальную договоренность с клиентами по продолжительности и остаточной сумме, на которую производится расчет.

    Второй можно назвать бессрочным, поскольку нет точного периода и каких-либо ограничений. В таком случае накопление также идет на остаток, однако ставка чуть ниже.

    Третий вариант предлагает заключение с потребителями контракта, в котором четко прописаны лимит и промежуток времени. При этом нарушение условий влечет за собой санкции — снижение процента или штраф, поэтому внимательно изучите договор.

    Процедура оформления займет не больше получаса. Составьте заявление и ждите ответа в течение одного-двух рабочих дней. Или же заполните анкету на официальном сайте. Процедура рассмотрения станет гораздо короче — вас уведомят буквально через несколько часов. К тому же вы избежите поездки в офис и очередей.

    Помощь в поиске

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