Несколько лет назад для совершения крупной покупки нам нужно было откладывать с каждой зарплаты, чтобы собрать необходимую сумму через несколько месяцев. Сегодня же финансовый рынок предлагает широкую линейку услуг, которые направлены на решение проблемы нехватки денег — вы приобретаете желаемый товар, а затем оплачиваете его в течение нескольких месяцев. Однако накопительные кредитные карты в ВТБ имеют и другую особенность. После погашения долга вы пользуетесь ими как платежной системой, одновременно получая проценты при соблюдении определенных условий. По сути, действует тот же механизм, что и при вкладах.

Поскольку в современном мире «пластик» — незаменимый атрибут нашей жизни, такие условия — способ извлечь реальную выгоду. При этом Держатели имеют доступ к личному кабинету и мобильным приложениям, значительно упрощающим многие операции — например, оплату сотовой связи или коммунальных услуг через интернет. Также стоит узнать у персонала о дополнительных возможностях — cash back, льготный период или партнерские программы. Все эти опции помогут вам экономить, в том числе и на каждодневных покупках.

Изучение плюсов

Помимо указанных положительных черт, данный продукт имеет важные преимущества:

1. Удобное пользование. Деньги у вас всегда под рукой — не нужно стоять у кассы и ждать сдачи, а также отпадает необходимость носить мелочь в карманах.

2. Простое оформление. Как правило, от потенциальных клиентов требуется паспорт гражданина РФ и положительная история. Возрастные критерии — от 21 года.

3. Безопасность. В случае потери или кражи сообщите об этом на горячую линию — «пластик» тут же заблокируют.

4. Наличные. Снимайте их в банкоматах по всему миру в любое время суток. При выезде за границу рекомендуется уточнить размер комиссий для зарубежных терминалов.

Как принять верное решение

Для начала найдите те варианты, которые соответствуют вашим возможностям. Рассмотрите их основные параметры — стоимость, обслуживание, график погашения. Попросите сотрудников рассчитать примерный размер месячного платежа — так вы поймете, какой временной отрезок комфортнее. Также внимательно изучите все методы начисления процентов. На сегодняшний день самыми популярными можно назвать три типа:

с индивидуальным периодом и объемом остатка на счету, по которому будет произведен расчет;

бессрочный договор с открытым доступом к деньгам. Здесь действует та же накопительная схема, однако ставка чуть ниже;

стандартный контракт с установленными параметрами, нарушение которых влечет изменение процента или штрафы.

При выборе исходите из ваших потребностей — если вы пользуетесь платежной картой каждый день, первые два варианта — оптимальные. Затем составьте заявление и ждите ответа (пара рабочих дней). Организации предусматривают заполнение анкеты на официальном сайте — просто введите все необходимые данные, прикрепив документы в электронном формате. На рассмотрение онлайн-заявки уходит несколько часов.

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