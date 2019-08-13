Новинки кредитных карт в Ситибанке

Оценка: Проверяется
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|15 000
|нет
|
|
Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|0 - 15 000
|нет
|
|
Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|15 000
|нет
|
|
Mastercard World
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
|
|
Mastercard Standard
|от 13,9%
|до 300 000
|до 120
|0
|нет
|
Mastercard Gold
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
|
|
Mastercard Standard
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50
|0 - 950
|нет
|
|
Visa Signature
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|3 450
|нет
|
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50
|950
|нет
|
|
Mastercard World Premium
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.