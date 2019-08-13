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Новинки кредитных карт в Ситибанке

Банк: Ситибанк
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14 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 0 - 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 120 0 нет
Mastercard Gold
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 50 0 - 950 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 600 000 до 50 3 450 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 300 000 до 50 950 нет
Mastercard World Premium
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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