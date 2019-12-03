Новинки кредитных карт в Газпромбанке

Банк: Газпромбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
 от 27,9% до 600 000 до 62 2 388 до 10%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
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Ситибанк
от 10,9% годовых
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Отзывы

Карта Халва
Оценка: 5 Проверяется
Карту оформил год назад ,но по настоящему пользоваться стал в ноябре 2019,скажу сразу розобраться с картой помогали консультанты банка по онлайн чату,все мои вопросы обрабатывали в... Весь отзыв
Отлично обслужили
Оценка: 5 Проверяется
На днях производил обслуживание в крупнейшем банке нашей страны. Очень понравилось обслуживание. Все объяснили, подсказали, рассказали. Был вопрос по обслуживанию карты в льготный... Весь отзыв
Совкомбанк
Оценка: 5 Проверяется
Почти год пользуюсь картой Халва от Совкомбанка, также пользуюсь услугой по кредитованию. На протяжении этого времени банк зарекомендовал себя надёжным партнёром с которым и впредь... Весь отзыв
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