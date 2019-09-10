Выгодные кредитные карты в Ситибанке

Перед выбором выгодной кредитной карты в Ситибанке следует определиться с целями ее получения, а также рассмотреть подходящие условия сотрудничества без лишних переплат.
Предусмотрено онлайн-оформление с доставкой на дом или до ближайшего банковского филиала. Посетив онлайн-сервис Banki.ru, вы сможете ознакомиться с актуальными предложениями, среди которых каждый подберет себе подходящий вариант.
Виды финансового продукта
Выбирая такой платежный инструмент, следует обратить внимание на некоторые показатели: величина лимита заемных денег; длительность льготного периода; ставка по процентам; дополнительные опции.
При выборе пластика ориентируйтесь на собственные потребности:
1. Чтобы совершать покупки и оплачивать услуги, подойдет изделие с большим лимитом и всевозможными бонусными программами.
2. Кто не представляет жизни без путешествий, рекомендуется платежный инструмент с функцией страхования владельца карточки и бонусными милями.
3. Чтобы получить дополнительную финансовую помощь как запасной вариант оплаты, подбирают изделие с бесплатным обслуживанием и невысокой комиссией.
4. Для частого обналичивания средств понадобится карточка с низким процентом на данную операцию.
Рекомендации заемщикам
Чтобы выбранный пластиковый механизм соответствовал ожиданиям, ориентируйтесь на некоторые нюансы:
1. Продолжительность льготного периода и распространяется ли он на снятие наличных средств.
2. Способы погашения ссуды и требования к потребителям: сумма ежемесячных выплат и штрафы за просрочку платежей.
3. Внимательно прочитайте договор, особое внимание уделяя мелкому шрифту и сноскам.
4. Уточните возможность снятия денег в банкомате и размер комиссии за данную операцию.
5. Какие имеются бонусные программы.
Преимущества портала Banki.ru
Каждый клиент нашего сервиса может найти подробную информацию по всем интересующим вопросам, условиям и срокам возврата средств, после чего выбрать наиболее привлекательную карту.
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