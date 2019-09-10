Выгодные кредитные карты в Ситибанке

Банк: Ситибанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 120 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
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Просто кредитная карта 120 дней
Ситибанк
от 13,9% годовых
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С бесплатным снятием наличных
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Можно больше 123 дня
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от 21% годовых
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Отзывы

Благодарность сотруднику Екатерине!
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день, пришел в банк для оплаты карты Халва через терминал, сотрудник Екатерина, объяснил мне, как можно оплачивать карту через мобильное приложение Халва, без комиссий... Весь отзыв
Все отзывы

Выгодные кредитные карты в Ситибанке в городах:

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Перед выбором выгодной кредитной карты в Ситибанке следует определиться с целями ее получения, а также рассмотреть подходящие условия сотрудничества без лишних переплат.

Предусмотрено онлайн-оформление с доставкой на дом или до ближайшего банковского филиала. Посетив онлайн-сервис Banki.ru, вы сможете ознакомиться с актуальными предложениями, среди которых каждый подберет себе подходящий вариант.

Виды финансового продукта

Выбирая такой платежный инструмент, следует обратить внимание на некоторые показатели:

  • величина лимита заемных денег;
  • длительность льготного периода;
  • ставка по процентам;
  • дополнительные опции.

    • При выборе пластика ориентируйтесь на собственные потребности:

    1. Чтобы совершать покупки и оплачивать услуги, подойдет изделие с большим лимитом и всевозможными бонусными программами.

    2. Кто не представляет жизни без путешествий, рекомендуется платежный инструмент с функцией страхования владельца карточки и бонусными милями.

    3. Чтобы получить дополнительную финансовую помощь как запасной вариант оплаты, подбирают изделие с бесплатным обслуживанием и невысокой комиссией.

    4. Для частого обналичивания средств понадобится карточка с низким процентом на данную операцию.

    Рекомендации заемщикам

    Чтобы выбранный пластиковый механизм соответствовал ожиданиям, ориентируйтесь на некоторые нюансы:

    1. Продолжительность льготного периода и распространяется ли он на снятие наличных средств.

    2. Способы погашения ссуды и требования к потребителям: сумма ежемесячных выплат и штрафы за просрочку платежей.

    3. Внимательно прочитайте договор, особое внимание уделяя мелкому шрифту и сноскам.

    4. Уточните возможность снятия денег в банкомате и размер комиссии за данную операцию.

    5. Какие имеются бонусные программы.

    Преимущества портала Banki.ru

    Каждый клиент нашего сервиса может найти подробную информацию по всем интересующим вопросам, условиям и срокам возврата средств, после чего выбрать наиболее привлекательную карту.

    Также к услугам посетителей портала следующие опции:

  • Онлайн-калькулятор, который позволяет рассчитать примерную ставку по процентам и выбрать оптимальное предложение;
  • Удобная поисковая система, которая генерирует перечень продуктов в соответствии с заданными критериями;
  • Отзывы потребителей, которые обращались заданной услугой и оставили свои рекомендации;
  • Форум пользователей, где можно ознакомиться с основной информацией по способам получения и погашения займа.

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