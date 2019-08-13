Выгодные кредитные карты в Кредит Европа Банке

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 600 000
|до 55
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3 905 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Популярность выгодных кредитных карт в Кредит Европа Банке объясняется возможностью приобретения товара в долг без переплат. Благодаря большому выбору финансовых программ, каждый заемщик сможет подобрать для себя оптимальный вариант.
Критерии выбора
Рекомендуется перед оформлением данного платежного инструмента обращать внимание на следующие особенности:
1. Условия сотрудничества, в числе которых лимит суммы, ставка по процентам, стоимость обслуживания за год и способы погашения ссуды. Как правила, процент составляет от 19-35 %, а цена за пользование устанавливается в каждой организации индивидуально.
2. Продолжительность льготного периода. Здесь говорится о времени, в течение которого получатель может пользоваться заемными средствами без взимания комиссии. Чем больше этот промежуток, тем привлекательней условия для клиента.
3. Варианты погашения займа — обеспечивают удобство пользования пластиком. Как правило, предусмотрены способы выплаты через терминалы, онлайн-сервисы, банкоматы и банковские структуры.
4. Комиссия за обналичивание денег. Пластиковое устройство обычно применяется для операций по безналичному расчету, но практически в каждом случае имеется возможность снятия денег. Ставка по данной операции достаточно высокая, и иногда достигает 7 % от суммы.
5. Дополнительные преимущества. В этот пункт входят всевозможные скидки в магазинах и ресторанах, наличие кешбэка, бонусы за покупки и программы лояльности.
Достоинства онлайн-сервиса Banki.ru
Посетив наш портал, каждый потребитель сможет ознакомиться с перечнем доступных предложений. Также приведены подробные условия, сроки возврата денег, требования к заемщикам и другие нюансы.
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