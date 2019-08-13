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Выгодные кредитные карты в Кредит Европа Банке

Банк: Кредит Европа Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 0% до 600 000 до 55 0 есть
3 905 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Популярность выгодных кредитных карт в Кредит Европа Банке объясняется возможностью приобретения товара в долг без переплат. Благодаря большому выбору финансовых программ, каждый заемщик сможет подобрать для себя оптимальный вариант.

Критерии выбора

Рекомендуется перед оформлением данного платежного инструмента обращать внимание на следующие особенности:

1. Условия сотрудничества, в числе которых лимит суммы, ставка по процентам, стоимость обслуживания за год и способы погашения ссуды. Как правила, процент составляет от 19-35 %, а цена за пользование устанавливается в каждой организации индивидуально.

2. Продолжительность льготного периода. Здесь говорится о времени, в течение которого получатель может пользоваться заемными средствами без взимания комиссии. Чем больше этот промежуток, тем привлекательней условия для клиента.

3. Варианты погашения займа — обеспечивают удобство пользования пластиком. Как правило, предусмотрены способы выплаты через терминалы, онлайн-сервисы, банкоматы и банковские структуры.

4. Комиссия за обналичивание денег. Пластиковое устройство обычно применяется для операций по безналичному расчету, но практически в каждом случае имеется возможность снятия денег. Ставка по данной операции достаточно высокая, и иногда достигает 7 % от суммы.

5. Дополнительные преимущества. В этот пункт входят всевозможные скидки в магазинах и ресторанах, наличие кешбэка, бонусы за покупки и программы лояльности.

Достоинства онлайн-сервиса Banki.ru

Посетив наш портал, каждый потребитель сможет ознакомиться с перечнем доступных предложений. Также приведены подробные условия, сроки возврата денег, требования к заемщикам и другие нюансы.

В число полезных и востребованных опций входят:

  • Калькулятор, с помощью которого можно высчитать примерный процент переплат и подобрать наиболее привлекательное предложение;
  • Усовершенствованная система фильтров, которая выдает список продуктов в соответствии с заданными параметрами;
  • Отзывы потребителей, на основании которых можно выбрать оптимальный тип пластика;
  • Форум, где активно обсуждают основные способы получения и погашения займа, а также предоставляется консультация по интересующим вопросам;
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