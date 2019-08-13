Выгодные кредитные карты в Кредит Европа Банке

Популярность выгодных кредитных карт в Кредит Европа Банке объясняется возможностью приобретения товара в долг без переплат. Благодаря большому выбору финансовых программ, каждый заемщик сможет подобрать для себя оптимальный вариант.

Критерии выбора

Рекомендуется перед оформлением данного платежного инструмента обращать внимание на следующие особенности:

1. Условия сотрудничества, в числе которых лимит суммы, ставка по процентам, стоимость обслуживания за год и способы погашения ссуды. Как правила, процент составляет от 19-35 %, а цена за пользование устанавливается в каждой организации индивидуально.

2. Продолжительность льготного периода. Здесь говорится о времени, в течение которого получатель может пользоваться заемными средствами без взимания комиссии. Чем больше этот промежуток, тем привлекательней условия для клиента.

3. Варианты погашения займа — обеспечивают удобство пользования пластиком. Как правило, предусмотрены способы выплаты через терминалы, онлайн-сервисы, банкоматы и банковские структуры.

4. Комиссия за обналичивание денег. Пластиковое устройство обычно применяется для операций по безналичному расчету, но практически в каждом случае имеется возможность снятия денег. Ставка по данной операции достаточно высокая, и иногда достигает 7 % от суммы.

5. Дополнительные преимущества. В этот пункт входят всевозможные скидки в магазинах и ресторанах, наличие кешбэка, бонусы за покупки и программы лояльности.

Достоинства онлайн-сервиса Banki.ru

Посетив наш портал, каждый потребитель сможет ознакомиться с перечнем доступных предложений. Также приведены подробные условия, сроки возврата денег, требования к заемщикам и другие нюансы.

В число полезных и востребованных опций входят:

Калькулятор, с помощью которого можно высчитать примерный процент переплат и подобрать наиболее привлекательное предложение;

Усовершенствованная система фильтров, которая выдает список продуктов в соответствии с заданными параметрами;

Отзывы потребителей, на основании которых можно выбрать оптимальный тип пластика;

Форум, где активно обсуждают основные способы получения и погашения займа, а также предоставляется консультация по интересующим вопросам;

Новости банковской и финансовой сферы.

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