



Получить кредитные карты онлайн в Банке «Санкт-Петербург» может каждый совершеннолетний заемщик, обладающий постоянным доходом и соответствующий другим требованиям. Процедура оформления заявки значительно упростилась: больше не нужно лично ехать в офис, достаточно отправить запрос через интернет. СервисBanki.ru предлагает сравнить актуальные банковские программы и выбрать подходящее решение для получения заемных средств.



Преимущества использования

Заказать карточку стоит всем, кто умеет планировать расходы и не любит долго копить на важные покупки. Кредитка станет постоянно доступным дополнительным кошельком: средствами в пределах установленного лимита можно пользоваться для приобретения любых товаров и оплаты услуг. Кроме того, с нее можно снят наличные в банкомате, хотя за эту услугу банк взимает комиссию.

Оформление карточки онлайн открывает ряд преимуществ:

•Экономия времени. Больше не нужно копить требуемую сумму для исполнения желаний: используйте дополнительные банковские средства и превращайте мечты в реальность.

•Льготный период. В течение некоторого времени после активации предлагается пользование беспроцентным займом: не нужно уплачивать проценты банку, достаточно только вернуть взятую сумму.

•Быстрое получение. Курьер привезет кредитку по указанному адресу, за ней не придется ехать самостоятельно.

Как подать заявку?

Подача запроса через интернет занимает не больше 15 минут. Выберите подходящее предложение и перейдите на страницу банка, после этого заполните заявление-анкету. Укажите в ней подробную личную информацию и паспортные данные, сведения об источнике дохода и его размере. Указанные телефонные номера и сведения о трудоустройстве обязательно проверяются, поэтому лучше не пытаться обмануть кредитора. Отправьте запрос и получите положительный ответ в короткие сроки!