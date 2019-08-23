Заявка на кредитную карту онлайн в Ситибанке

Банк: Ситибанк
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14 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 0 - 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 120 0 нет
Mastercard Gold
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 50 0 - 950 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 600 000 до 50 3 450 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 300 000 до 50 950 нет
Mastercard World Premium
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Слова благодарности
Оценка: 5 Проверяется
Благодарю ваш коллектив Ленинский проспект и лично Светлану Алексеевну Донских,за всегда позитивный настрой ,за чуткое ,отзывчивое ,уважительное отношение к каждому клиенту,за... Весь отзыв
Спасибо!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте! Кредитную карту получила давно, но все никак не решалась пользоваться, были сомнения да и условия не совсем понимала)) В офис обслуживания сходить было лень, но... Весь отзыв
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Оформляйте выгодные кредитные карты онлайн в Ситибанке, услуга доступна каждому совершеннолетнему заемщику со стабильным официальным доходом. Кредитование онлайн — это возможность сэкономить время и без спешки выбрать программу с наименьшим процентом и минимальной стоимостью обслуживания кредитки. Ознакомьтесь с актуальными банковскими предложениями на сайте Banki.ru: мы предлагаем найти доступные займы и отправить запрос на получение через интернет.

Преимущества онлайн-кредитования
Кредитки оформляются через интернет при подаче заявления-анкеты с полной информацией о заемщике. В нее вносятся паспортные данные, личная и контактная информация, сведения о месте работы, размере дохода. Все данные проверяются, кроме того, банк отправит запрос в БКИ для проверки благонадёжности клиента. Отправка заявки через интернет — удобное решение по нескольким причинам:
•Быстрое рассмотрение запроса. Ответ придет через 1-2 рабочих дня в виде СМС или сообщения на электронную почту.
•Доставка кредитки курьером по указанному адресу, он также привезет договор для подписания. В некоторых случаях предлагается отправка карточки по почте или личное получение в офисе.
•Предоставление льготного периода. В течение определенного срока клиент сможет пользоваться заемными средствами без выплаты процентов — необходимо вернуть только саму сумму займа без переплаты.
Как выбрать предложение?
Определиться с выбором программы несложно: сравните стоимость обслуживания, диапазон процентной ставки, требования к клиентам и другие параметры на сайте Banki.ru. После этого перейдите на страницу сайта для подачи запроса и дождитесь ответа. Шанс на положительное решение увеличивается, если вы можете предоставить справку 2-НДФЛ с высоким доходом и иные документы, подтверждающие платежеспособность.