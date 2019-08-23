



Оформляйте выгодные кредитные карты онлайн в Ситибанке, услуга доступна каждому совершеннолетнему заемщику со стабильным официальным доходом. Кредитование онлайн — это возможность сэкономить время и без спешки выбрать программу с наименьшим процентом и минимальной стоимостью обслуживания кредитки. Ознакомьтесь с актуальными банковскими предложениями на сайте Banki.ru: мы предлагаем найти доступные займы и отправить запрос на получение через интернет.



Преимущества онлайн-кредитования

Кредитки оформляются через интернет при подаче заявления-анкеты с полной информацией о заемщике. В нее вносятся паспортные данные, личная и контактная информация, сведения о месте работы, размере дохода. Все данные проверяются, кроме того, банк отправит запрос в БКИ для проверки благонадёжности клиента. Отправка заявки через интернет — удобное решение по нескольким причинам:

•Быстрое рассмотрение запроса. Ответ придет через 1-2 рабочих дня в виде СМС или сообщения на электронную почту.

•Доставка кредитки курьером по указанному адресу, он также привезет договор для подписания. В некоторых случаях предлагается отправка карточки по почте или личное получение в офисе.

•Предоставление льготного периода. В течение определенного срока клиент сможет пользоваться заемными средствами без выплаты процентов — необходимо вернуть только саму сумму займа без переплаты.

Как выбрать предложение?

Определиться с выбором программы несложно: сравните стоимость обслуживания, диапазон процентной ставки, требования к клиентам и другие параметры на сайте Banki.ru. После этого перейдите на страницу сайта для подачи запроса и дождитесь ответа. Шанс на положительное решение увеличивается, если вы можете предоставить справку 2-НДФЛ с высоким доходом и иные документы, подтверждающие платежеспособность.