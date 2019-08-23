|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|15 000
|нет
|
|
Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|0 - 15 000
|нет
|
|
Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|15 000
|нет
|
|
Mastercard World
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
|
|
Mastercard Standard
|от 13,9%
|до 300 000
|до 120
|0
|нет
|
Mastercard Gold
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
|
|
Mastercard Standard
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50
|0 - 950
|нет
|
|
Visa Signature
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|3 450
|нет
|
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50
|950
|нет
|
|
Mastercard World Premium
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Оформляйте выгодные кредитные карты онлайн в Ситибанке, услуга доступна каждому совершеннолетнему заемщику со стабильным официальным доходом. Кредитование онлайн — это возможность сэкономить время и без спешки выбрать программу с наименьшим процентом и минимальной стоимостью обслуживания кредитки. Ознакомьтесь с актуальными банковскими предложениями на сайте Banki.ru: мы предлагаем найти доступные займы и отправить запрос на получение через интернет.
Преимущества онлайн-кредитования
Кредитки оформляются через интернет при подаче заявления-анкеты с полной информацией о заемщике. В нее вносятся паспортные данные, личная и контактная информация, сведения о месте работы, размере дохода. Все данные проверяются, кроме того, банк отправит запрос в БКИ для проверки благонадёжности клиента. Отправка заявки через интернет — удобное решение по нескольким причинам:
•Быстрое рассмотрение запроса. Ответ придет через 1-2 рабочих дня в виде СМС или сообщения на электронную почту.
•Доставка кредитки курьером по указанному адресу, он также привезет договор для подписания. В некоторых случаях предлагается отправка карточки по почте или личное получение в офисе.
•Предоставление льготного периода. В течение определенного срока клиент сможет пользоваться заемными средствами без выплаты процентов — необходимо вернуть только саму сумму займа без переплаты.
Как выбрать предложение?
Определиться с выбором программы несложно: сравните стоимость обслуживания, диапазон процентной ставки, требования к клиентам и другие параметры на сайте Banki.ru. После этого перейдите на страницу сайта для подачи запроса и дождитесь ответа. Шанс на положительное решение увеличивается, если вы можете предоставить справку 2-НДФЛ с высоким доходом и иные документы, подтверждающие платежеспособность.