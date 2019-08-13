|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 600 000
|до 55
|0
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3 905 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Сегодня у заемщиков появилась возможность оформлять кредитные карты онлайн в Кредит Европа Банке без личного посещения офиса. Это экономит время и позволяет без спешки сравнивать программы для выбора наиболее выгодной процентной ставки. Сервис Banki.ru предлагает ознакомиться с действующими предложениями и найти подходящее решение. Определившись, перейдите на сайт организации и заполните заявку для получения кредитки.
Параметры выбора программы
Оформление карточки не требует много времени: процедура подачи запроса занимает не больше 15 минут. Необходимо заполнить заявление-анкету, в которую вносится полная информация о заемщике, включая сведения о трудоустройстве и размере заработка. Ответ придет в течение 1-2 рабочих дней: сотрудники банка проверяют указанные сведения и анализируют историю клиента через бюро. После одобрения карточка доставляется курьером, отправляется по почте или вручается лично в офисе.
Чтобы выбрать программу, сравните следующие условия:
•Процентные ставки. Также на величину процента влияет платежеспособность клиента и его финансовая репутация. Для зарплатных клиентов ставка снижается, так как риск для организации минимален.
•Продолжительность льготного периода. В течение этого времени заемные средства предоставляются бесплатно и возвращаются без уплаты процентов.
•Требования. Это возраст, величина официального дохода, стаж на последнем месте трудоустройства и не только. От платежеспособности зависит лимит и размер переплаты.
Помощь при подборе
На сайте Banki.ru собрано несколько предложений с различными параметрами: мы предлагаем сравнить предлагаемые лимиты и другие параметры. Ознакомьтесь с выгодными вариантами онлайн-кредитования, перейдите на страницу кредитора и оформите запрос.