Сегодня у заемщиков появилась возможность оформлять кредитные карты онлайн в Кредит Европа Банке без личного посещения офиса. Это экономит время и позволяет без спешки сравнивать программы для выбора наиболее выгодной процентной ставки. Сервис Banki.ru предлагает ознакомиться с действующими предложениями и найти подходящее решение. Определившись, перейдите на сайт организации и заполните заявку для получения кредитки.



Параметры выбора программы

Оформление карточки не требует много времени: процедура подачи запроса занимает не больше 15 минут. Необходимо заполнить заявление-анкету, в которую вносится полная информация о заемщике, включая сведения о трудоустройстве и размере заработка. Ответ придет в течение 1-2 рабочих дней: сотрудники банка проверяют указанные сведения и анализируют историю клиента через бюро. После одобрения карточка доставляется курьером, отправляется по почте или вручается лично в офисе.

Чтобы выбрать программу, сравните следующие условия:

•Процентные ставки. Также на величину процента влияет платежеспособность клиента и его финансовая репутация. Для зарплатных клиентов ставка снижается, так как риск для организации минимален.

•Продолжительность льготного периода. В течение этого времени заемные средства предоставляются бесплатно и возвращаются без уплаты процентов.

•Требования. Это возраст, величина официального дохода, стаж на последнем месте трудоустройства и не только. От платежеспособности зависит лимит и размер переплаты.

Помощь при подборе

На сайте Banki.ru собрано несколько предложений с различными параметрами: мы предлагаем сравнить предлагаемые лимиты и другие параметры. Ознакомьтесь с выгодными вариантами онлайн-кредитования, перейдите на страницу кредитора и оформите запрос.