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Заявка на кредитную карту онлайн в Росбанке

Банк: Росбанк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 21,4% до 1 000 000 до 120 0 - 1 089 нет
3 043 заявки
Visa Platinum
 от 21,4% до 1 000 000 до 62 0 - 869 до 10%
5 742 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Получить кредитные карты онлайн в %bank_prepositive% — простое и удобное решение для тех, кто хочет сэкономить время. Предлагается оформить карточку не выходя из дома: для этого достаточно заполнить заявку на официальном сайте и отправить ее на рассмотрение через интернет. Сервис Banki.ru предлагает ознакомиться с актуальными программами и найти предложение с выгодными условиями. Изучите параметры выдачи, требования к заемщикам, сравните процентные ставки.
Преимущества получения онлайн
Кредитование через интернет набирает популярность, так как этой услугой удобно пользоваться в любом населенном пункте. Перейдите на страницу с выбранным предложением и оформите запрос, чтобы получить ответ в течение 1-2 рабочих дней. После одобрения курьер доставит карточку по указанному адресу с договором, не придется самостоятельно ехать в офис. Помимо экономии времени, есть еще несколько преимуществ:
•Широкий выбор программ. Сравните без спешки все имеющиеся предложения, чтобы избежать большой переплаты.
•Быстрое рассмотрение заявки. Ответ будет отправлен в виде СМС или сообщения на электронную почту. Также менеджер свяжется с вами по телефону для уточнения деталей.
•Доставка на дом или в офис. Сразу после подписания соглашения и активации вы сможете пользоваться кредиткой в пределах установленного лимита.
Как подобрать программу?
Сравните основные параметры кредитования: продолжительность льготного периода, процент, доступные суммы, требования к заемщикам. Это позволит найти вариант для удобного расчета по займу без большой нагрузки на бюджет. После этого перейдите на банковский сайт для заполнения заявления и подачи запроса на предоставление кредитки. Он будет рассмотрен в короткие сроки, и в скором времени вы станете обладателем дополнительного кошелька со льготным периодом пользования.