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Заявка на кредитную карту онлайн в Русском Стандарте

Банк: Русский Стандарт
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
2 892 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Получить кредитные карты онлайн в Русском Стандарте — простое и быстрое решение для тех, кто хочет сэкономить время. Кредитка — удобный финансовый инструмент, позволяющий воспользоваться заемными средствами в тот момент, когда они действительно нужны. Выберите подходящую программу, чтобы заказать ее через интернет и получить в самые короткие сроки.
Условия кредитования
Чтобы получить карточку, оформите заявку онлайн: для этого перейдите на официальный ресурс и заполните банковскую форму. Предварительно убедитесь, что вы соответствуете установленным требованиям к возрасту, величине дохода и другим показателям. Минимальная ежемесячная сумма платежа не должна превышать четверти дохода, иначе рассчитываться с долгом будет проблематично. При выборе обращайте внимание на следующие условия:
•Продолжительность льготного периода. В течение этого срока заемщик вправе делать покупки с помощью карточки без начисления процентов — нужно только вовремя вернуть взятую сумму.
•Наличие овердрафта. Некоторые программы позволяют не только пользоваться банковскими деньгами, но и хранить на счете собственные средства с начислением процентов.
•Процентная ставка и порядок выплаты взносов. Процент зависит от категории клиента и особенностей программы.
•Стоимость годового обслуживания. По некоторым программам кредитки предоставляются бесплатно.
Как подать заявку?
Онлайн-сервис Banki.ru предлагает выбрать подходящий вариант кредитования: ознакомьтесь с выгодными предложениями. Сравните условия предоставления карточки, после этого перейдите по ссылке на страницу. Предлагается несколько способов получения: это личное вручение в офисе, курьерская доставка или отправка по адресу по почте. Сравните предложения и отправьте заявку.