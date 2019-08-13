



Получить кредитные карты онлайн в Русском Стандарте — простое и быстрое решение для тех, кто хочет сэкономить время. Кредитка — удобный финансовый инструмент, позволяющий воспользоваться заемными средствами в тот момент, когда они действительно нужны. Выберите подходящую программу, чтобы заказать ее через интернет и получить в самые короткие сроки.

Условия кредитования

Чтобы получить карточку, оформите заявку онлайн: для этого перейдите на официальный ресурс и заполните банковскую форму. Предварительно убедитесь, что вы соответствуете установленным требованиям к возрасту, величине дохода и другим показателям. Минимальная ежемесячная сумма платежа не должна превышать четверти дохода, иначе рассчитываться с долгом будет проблематично. При выборе обращайте внимание на следующие условия:

•Продолжительность льготного периода. В течение этого срока заемщик вправе делать покупки с помощью карточки без начисления процентов — нужно только вовремя вернуть взятую сумму.

•Наличие овердрафта. Некоторые программы позволяют не только пользоваться банковскими деньгами, но и хранить на счете собственные средства с начислением процентов.

•Процентная ставка и порядок выплаты взносов. Процент зависит от категории клиента и особенностей программы.

•Стоимость годового обслуживания. По некоторым программам кредитки предоставляются бесплатно.

Как подать заявку?

Онлайн-сервис Banki.ru предлагает выбрать подходящий вариант кредитования: ознакомьтесь с выгодными предложениями. Сравните условия предоставления карточки, после этого перейдите по ссылке на страницу. Предлагается несколько способов получения: это личное вручение в офисе, курьерская доставка или отправка по адресу по почте. Сравните предложения и отправьте заявку.