Заявка на кредитную карту онлайн в Сбербанке России

Банк: Сбербанк России
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 23,9% до 600 000 до 50 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
Посмотреть
Просто кредитная карта 120 дней
Ситибанк
от 13,9% годовых
Посмотреть
С бесплатным снятием наличных
Ренессанс Кредит
от 19,9% годовых
Посмотреть
Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
Посмотреть

Отзывы

Хорошая карта, приятное обслуживание
Оценка: 5 Проверяется
Заинтриговали картой урбан, решил оформить, чтоб экономить на авто. Оставил заявку на сайте, на следующий день перезвонили, уточнили данные, через 5 дней предупредили, что завтра... Весь отзыв
Благодарность сотруднику Андрею Ш.
Оценка: 5 Проверяется
Спешу выразить благодарность сотрудникам офиса на Ленина, 45 в г. Мурманске, а в частности грамотному и доброжелательному Андрею Ш-ну. Я уже неоднократно обращаюсь в Банк с... Весь отзыв
Все отзывы

Предложения в других городах

Предложения в банках

Популярные продукты

Показать еще Свернуть

Подробнее


Возможность заказывать кредитные карты онлайн в Сбербанке России экономит время клиента и позволяет выбрать подходящее предложение по каталогу не выходя из дома. Заемщикам предоставляются в пользование карточки с различной величиной доступного лимита и процентной ставкой, также можно подобрать для кредитки привлекательный дизайн. Ознакомьтесь с доступными предложениями на сайте Banki.ru, чтобы выбрать наиболее выгодное решение.
Преимущества заказа онлайн
Банк предоставляет заемщикам возможность отправить заявку через интернет — необходимо заполнить короткую анкету с указанием личных данных. При этом отправка заявки не обязывает заемщика получать кредитку — даже после получения положительного ответа он вправе отказаться и обратиться в любую другую организацию. Воспользоваться услугой выгодно по многим причинам:
•Экономия времени. Не нужно подавать заявку в отделении и терять время в очереди, процедура оформления запроса займет несколько минут.
•Быстрое рассмотрение. Оно занимает от нескольких минут до нескольких дней, после этого клиент получит ответ в виде электронного письма или СМС.
•Минимум формальностей. При подаче запроса потребуется только паспорт, а после его одобрения уже потребуется предоставить полный пакет документов для подтверждения платежеспособности.
После получения кредитки доступен льготный период. В течение этого срока можно пользоваться банковскими деньгами бесплатно: если вовремя вернуть взятую сумму, проценты платить не придется.
Получение пластиковой карточки
После одобрения онлайн-заявки вы можете получить заказ несколькими способами:
•Лично забрать в офисе. Это удобно для жителей крупных городов.
•Воспользоваться курьерской доставкой. Курьер привезет карточку и договор для подписания.
•Заказать доставку по почте. Этот вариант подойдет жителям сельской местности, если расстояние до ближайшего офиса слишком велико.
Ознакомьтесь с предложениями и сравните условия кредитования, чтобы выбрать лучший вариант и отправить заявку.

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ВЗР
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Акции российских компаний
Акции иностранных компаний
Акции ETF
Акции Газпрома онлайн

Кредиты и займы

Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ

Еще

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте
Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях