

Возможность заказывать кредитные карты онлайн в Сбербанке России экономит время клиента и позволяет выбрать подходящее предложение по каталогу не выходя из дома. Заемщикам предоставляются в пользование карточки с различной величиной доступного лимита и процентной ставкой, также можно подобрать для кредитки привлекательный дизайн. Ознакомьтесь с доступными предложениями на сайте Banki.ru, чтобы выбрать наиболее выгодное решение.

Преимущества заказа онлайн

Банк предоставляет заемщикам возможность отправить заявку через интернет — необходимо заполнить короткую анкету с указанием личных данных. При этом отправка заявки не обязывает заемщика получать кредитку — даже после получения положительного ответа он вправе отказаться и обратиться в любую другую организацию. Воспользоваться услугой выгодно по многим причинам:

•Экономия времени. Не нужно подавать заявку в отделении и терять время в очереди, процедура оформления запроса займет несколько минут.

•Быстрое рассмотрение. Оно занимает от нескольких минут до нескольких дней, после этого клиент получит ответ в виде электронного письма или СМС.

•Минимум формальностей. При подаче запроса потребуется только паспорт, а после его одобрения уже потребуется предоставить полный пакет документов для подтверждения платежеспособности.

После получения кредитки доступен льготный период. В течение этого срока можно пользоваться банковскими деньгами бесплатно: если вовремя вернуть взятую сумму, проценты платить не придется.

Получение пластиковой карточки

После одобрения онлайн-заявки вы можете получить заказ несколькими способами:

•Лично забрать в офисе. Это удобно для жителей крупных городов.

•Воспользоваться курьерской доставкой. Курьер привезет карточку и договор для подписания.

•Заказать доставку по почте. Этот вариант подойдет жителям сельской местности, если расстояние до ближайшего офиса слишком велико.

Ознакомьтесь с предложениями и сравните условия кредитования, чтобы выбрать лучший вариант и отправить заявку.